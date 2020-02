Na své svatbě chce být každá žena za princeznu. Těmto třem se to ale povedlo doopravdy. Vesměs obyčejné ženy bez královských titulů pojaly za manžely prince Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Jak to slušelo Dianě v roce 1981, Kate roku 2011 a Meghan letos? Mrkněte do článku.