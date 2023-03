Diana Kobzanová utajila třetí těhotenství: Frolík u porodu chyběl!

Zdroj: Profimedia

Modelka a moderátorka Diana Kobzanová porodila třetí dceru. Půvabná blondýnka se stala trojnásobnou maminkou na začátku března. Diana dříve zásobovala své fanoušky vtipnými historkami ze svého života na sociálních sítích, před nějakou dobou se ovšem z internetového světa odmlčela.

Někdejší královna krásy si soukromí velmi střeží. I díky tomu, že není na sociálních sítích aktivní, těhotenství zcela utajila. Svůj instagramový účet zapla jen pár hodin, a to právě kvůli radostnému oznámení.

Porod bez manžela

Jednačtyřicetiletá modelka sdílela snímek novorozené dcerky se stručným komentářem. „Nelly Frolik 9.3. 2023. Narodila se trošku dřív, na Floridě.“ Její manžel hokejista Michael Frolík podepsal v loňském roce smlouvu s libereckým klubem, kde nyní hraje. U porodu tak trojnásobný tatínek chyběl. „Manžel by u plánovaného porodu byl, bohužel to díky předčasnému neplánovanému porodu nestihl. Froldovi jsem řekla, ať v této nejdůležitější části sezóny zůstane s týmem a pomůže mu k nejlepšímu výsledku v play off,“ prozradila chápající manželka. „Tatínka si užijeme až splní klubové povinnosti,“ dodala. Na Frolíka kromě Diany a Nelly čekají v Americe další dvě dcery Ella a Lily.

Bojkot instagramových matek

Kromě fotografie dcerky sdílela Diana ještě pár stories, ve kterých vysvětlila, jak to bude s jejím Instagramem dál. Rýpla si do matek, které fanouškům a sledujícím odhalují veškeré své soukromí. „A nebo všichni bažíte po fotce v síťovaných spoďárech s vložkou v nemocničním zrcadle s podrobným popisem ‚jak se rodí děti‘? Sorry, ale u nás doma jsme všichni pořád normální, ne instamagoři. Tři děti neznamená, že musíme zasírat veřejný sítě nevyžádaným baby obsahem. Hezký zbytek týdne,“ zakončila své vyjádření bez servítek.