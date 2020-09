Bílá otevřela vlastní divadlo: Zaměstnala syna Babůrkové, která jí přebrala muže

„Když Petr odcházel od Lucky, tak to nebylo vůbec jednoduchý, ale všechno jsem ustáli. S Luckou teď vycházíme dobře, není to zapomenuté, ale ten čas hodně urovná. Dneska je to někde jinde, než to bylo na začátku," řekla Blesku Babůrková, která zadaného muže odloudit nechtěla, ale nemohla si pomoc.

„S manželem jsme po sobě pokukovali ještě před tím, než jsme se osobně seznámili. Bylo to takové vzplanutí a všechno, co jsme si o sobě mysleli, tak se splnilo a jsme spolu dvacet let. Máme spolu hromadu dětí, postavili jsme spoustu domů a vytvořili velký dílo. Jsem pyšná, že nám to takhle dlouho vydrželo, vzhledem k tomu, čím jsme si prošli na začátku," dodala spokojená Babůrková, která žije se svým vysněným mužem.