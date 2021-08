Zahradník z Divokého anděla nebo jeptiška z Esmeraldy, tito herci už nežijí

Zdroj: Profimedia.cz

Fanoušci známého seriálu Divoký anděl se propadli do smutku. Herec Gino Renni, který v seriálu ztvárnil zahradníka Ramóna, totiž nedávno zemřel. Připomeňte si s námi další herce, kteří hráli v nejsledovanějších telenovelách, a bohužel už nejsou mezi živými.

Divoký anděl: Sympatický zahradník

Gino Renni, kterého si diváci dobře pamatují z oblíbené telenovely Divoký anděl, je po smrti. Oblíbený herec zemřel pouhé dva měsíce po svých sedmaosmdesátých narozeninách na komplikace spojené s nemocí covid-19.

I když Renni patří mezi nejznámější argentinské herce, původně pocházel z Itálie. Když mu byly tři roky, rodiče se rozhodli, že se z Evropy přestěhují do Jižní Ameriky. A tady se talentovaný umělec také záhy proslavil. Kromě hraní vydal několik alb a měl vlastní pořad v rádiu, kde posluchačům pouštěl italské písničky. Objevil se v telenovelách Perla negra, Kachorra a především v Divokém andělovi, kde se snažil získat kuchařku Socorro.

Herec se nechal naočkovat čínskou vakcínou Sinpoharm, ale nakonec mu to nebylo nic platné. Nejdříve skončil v nemocnici s oboustranným zápalem plic, ke kterému se přidal kolaps ledvin způsobený koronavirem. „Drahý Gino… Člověk, který neznal zlo. Velmi štědrý, úžasný společník a velký přítel, o kterém lidé říkali, že byl nejvěrnější ze všech. Odpočívej v pokoji. Celému světu budeš chybět," napsal na sociální síti herec Facundo Arana, který v seriálu ztvárnil zbohatlíka Iva. „Taková ztráta…" reagovala smutně Natalia Oreiro, která si střihla hlavní roli chudé dívky Milagros.

Esmeralda: Nápomocná jeptiška

Přesně před deseti lety odešla do hereckého nebe herečka Irán Eory, která si v seriálu zahrála sestru Piedad v dětském sirtočinci. Právě tam se Esmeralda dostala po svém příchodu do hlavního města. Irán se narodila do rakousko-íránské rodiny, ale vyrostla ve Španělsku. Ještě než odjela do Mexika, zůčastnila se soutěže krásy, kterou v Monaku požádal princ Reiner, manžel hollywoodské hvězdy Grace Kelly.

V šedesátých letech pak Írán získala obrovskou popularitu, stala se herečkou, zpěvačkou i divadelní producentkou. Zemřela v roce 2002 v pouhých čtyřiašdesáti letech na krvácení do mozku. „Írán Eory byla osobností, kterou milovali fanoušci i její kolegové. Během dlouhé kariéry vytvořila úžasné role, které tady zůstanou navždy," řekl po hereččině smrti její dlouholetý přítel Carlos Monde pro BBC.

„Eoery byla umělkyní v každém slova smyslu. Měla dokonalý cit pro hudbu, měla to v krvi. Platila za skutečnou profesionálku a bude nám moc chybět," doal ke skonu herecké hvězdy herec Gustavo Rojo. Ten si s Írán zahrál ve snímku Vášnivé polibky.

Kassandra: Cikánská věštkyně

V Kassandře dostala herečka Esperanza Magaz vděčnou roli cikánské věštkyně Dorindy. Právě ta se stará o vyměněnou holčičku, která pak jezdí s cirkusem po celém světě. Kromě Kassandry Magaz hrála i v dalších jihoamerikckých seriálech včetně Esmeraldy a nazkoušela mnoho divadelních rolí.

Magaz se narodila v Havaně na Kubě, kde pracovala v rádiu i televizi. Možná by tam i zůstala, kdyby nepotkala Venezualana Guillerma Navase. Snoubenci se vzali v prosinici 1953 a protože Navas svou ženu nade vše miloval, slíbil jí, že ji bude v její kariéře vždycky podporovat.

Temperamentní umělkyně začínala v dětských divadelních představeních, kde ráda zpívala. Později se vypracovala v jednu z nejslavnějších hereček. Zemřela před osmi lety na rakovinu, bylo jí jednaadevadesát let.

Manuela: Pomstychtivá Miranda

Herečka María Rosa Gallo hrála v Manuele nešťastnou Mirandu, která musela uprchnout až do daleké Argentiny. Kvůli rodinným problémům přišla o milovanou dceru Isabelu, kterou potkala až po letech. Pak ale do hry vstupila Manuela, Isabelina nevlastní sestra, a začal obrovský boj o moc.

Gallo se narodila v Argentině a když se k moci dostal Juán Perón, manžel známé Evity, uprchla do Chile a později do Itálie. V padesátých letech se do země vrátila a na divadle i ve filmu slavila jeden úspěch za druhým. Objevila se například ve filmu Ruka v pasti, který bodoval na mezinárodním filmovém festivalu ve francouzském Cannes.

Maria Rosa byla známá tím, že pomáhala dětem, které v Argentině trpěly během tzv. guerillové války v sedmdesátých a osmdesátých letech. Tehdy pod nálepkou „státního terorismu" zmizelo až třicet tisíc lidí. Ti byli uneseni, mučeni, nebo dokonce zabiti. Gallo zemřela v prosinci 2004, bylo jí dvaaosmdesát let.

Celá Argentina pláče, oblíbený herec Gino Renni bohužel zemřel.

Připomeňte si "zahradníka" Renniho v seriálu Divoký anděl.