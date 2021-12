Dominik Turza alias DJ Roxtar: Byl jsem strašnej sobec

Zdroj: SRUB LÍNY/MAMAS AND PAPAS

Loni na jaře Dominik Turza alias DJ Roxtar pochopil, že se jeho kladný vztah k drogám a alkoholu vymkl kontrole a za pět minut dvanáct nastoupil do léčebny. Jeho život díky tomuto rozhodnutí nabral zcela nový kurz.

Víte, v čem je prapůvod vaší závislosti?

Závislost u mě vznikla asi proto, že jsem ztratil určitou vášeň a chuť dělat svoji práci. Pít a brát drogy jsem začal, protože jsem byl nespokojený sám se sebou. Byla to sebelítost a překrucoval jsem realitu. Dělal jsem to proto, abych se tolik netrápil vlastními problémy.

Měl jste za to, že nejste úspěšný?

Úspěšný jsem asi byl, ale nestačilo mi to. Myslel jsem si, že si zasloužím víc, a to byl problém. Byl jsem nespokojený s tím, že se má kariéra nikam dál neposouvá, že mé manželství není úplně ideální a bylo jednodušší „zahulit“ to trávou a opít se v klubu než to doopravdy řešit.

V léčebně jste pobyl čtyři týdny. Co bylo dál?

Za měsíc jsem se tam naučil, že jde žít střízlivě. Takže jsem pak začal pracovat s duší, meditovat, docházel na terapie a mezi anonymní alkoholiky a narkomany. Slyšet příběhy těch, kteří mají stejné problémy jako já, je nedocenitelná zkušenost. My závislí se o tom nemůžeme bavit s normálníma lidma, kterým říkáme „normálové“. Protože normální je nepít, nebrat drogy. Člověku, který nemá problém se závislostí, nevysvětlíte, jak nám je, jaké máme problémy. Ale ti, kdo si tím prošli, to chápou a mně se hrozně líbí, že sdružení těchto lidí vás nesoudí a nekomentuje, co říkáte. Je to opravdová terapie, program, který je pro mě důležitý a držím se ho zuby nehty, protože mě udržuje naživu a střízlivého.

Dvacet měsíců jste „čistý“. Dá se říct už, nebo teprve?

Pro závislého je každý den úspěch. Mám za sebou rok a osm měsíců bez relapsu, a to si myslím, že je dobrý. Ale není to zadarmo. Je to o tom, že neustále chodím na terapie. To mi dává strašně moc a udržuje mě to střízlivého. Takže je to dobrý začátek strašně dlouhé celoživotní cesty.

Nevyměnil jste drogy za „drogy“? Je něco, na čem „ulítáváte“?

Miluju kávu a vyměnil jsem závislost drogovou za závislost na cukru, což je náročné, protože si zároveň musím udržovat postavu. Co mi zůstalo, je kouření. Už ale neberu drogy, přestal jsem pít, což jsou dvě opravdu velké a zásadní věci. Tak alespoň to kouření jsem si nechal. Nemůžu být přece svatej, to není žádný DJ. (smích)

Dřív se v klubech kouřilo, teď jsou ale nekuřáckou zónou.

Já jsem opravdu vášnivý kuřák, a protože mi vadí, že nemůžu kouřit všude, je pro mě ideální zařízení na zahřívaný tabák PULZE, protože nevytváří pasivní kouř. Takže díky tomu si mohu dopřát i v klubu, nebo ve studiu trochu toho „zlotřilého“ potěšení. (smích)

Staré známé sice potkávám, protože se živím jako DJ, ale už s těmi lidmi netrávím časZdroj: SRUB LÍNY/MAMAS AND PAPAS

Jak moc jste se nadchl pro zahřívaný tabák? Nepřeučujete klasické kuřáky?

To ani ne. Já zahřívaný tabák užívám proto, že není tak silný, nebarví se mi po něm zuby a je to můj kámoš na cestách. Jak jsem střízlivý, tak už se vozím všude sám. A protože mám pěkné auto a rád si v něm zapálím, je tato varianta ideální, protože jinak by byl popel všude. Takže zahřívaný tabák a audioknihy jsou moji nejlepší kámoši na dlouhých cestách.

Patří rychlá auta k vašim vášním?

Auta mám rád, ale mé vášně jsou jiné. Hudba, má současná přítelkyně, nebo tvoření videí. A pozor, miluju boty! Mám doma asi osmdesát párů z toho třicet párů bot s křidýlkama od Jeremyho Scotta, jichž jsem vášnivý sběratel. Jsem vnitřně totiž trochu ženská. Miluju nákupy, a protože spolu děláme rozhovor v obchodním centru, už se těším, že teď budu dvě hodiny chodit po krámech a něco hezkého si koupím.

Uvědomujete si, že vás vaše závislost, potažmo léčba, vehnaly do náruče popularity?

Moje kariéra opravdu vyrostla o obrovský kus nahoru a je to určitě díky střízlivosti. V léčebně jsem pochopil a pořád si uvědomuju, že drogy mě dopředu neposunou. Nejvíc mylná představa je, že drogy umělce posunou někam dál. I já byl přesvědčený o tom, že James Brown a Jimi Hendrix by nikdy neudělali tak skvělé věci, kdy nebyli „sjetý“. Ale pak jsou tu úspěšní umělci, kteří tvoří s čistou hlavou a jsou členy klubu anonymních alkoholiků jako Anthony Hopkins, Eminem, Robert Downey jr., hudebníci z Metallicy… A já mám teď čistou hlavu taky a v ní nápady, které nemusím vyvolávat drogama. Naopak mám mnohem víc energie nápady realizovat.

Klubová scéna vás zná už dlouho. Nově vás ale znají i děti a starší ročníky. Je to díky maňáskovi Adolfeenovi, který spatřil světlo světa díky tomu, že jste nastoupil do léčebny?

Já s Adolfeenem pracoval ještě předtím, než jsem tam nastoupil, a to v době, kdy jsem bral drogy asi nejvíc. Když jsem byl v léčebně, přišel covid, já byl zcela bez práce, navíc zadlužený, protože i léčebna něco stojí. A jedna terapeutka mi poradila, ať se věnuju něčemu kreativnímu, protože dobře věděla, stejně jako to vím dnes už i já, že v sobě mám obrovské vnitřní dítě. Hraní s maňáskem je trochu dětská záležitost, takže jsem ještě v léčebně napsal písničku o koronaviru, hned ji natočil a přišel úspěch. Následně jsem celý nápad vzal, zpracoval ho do komerční podoby a dneska mám svůj vlastní pořad v televizi, kde zpovídám celebrity. Je neuvěřitelné, co se se zajímavým nápadem dá za rok a půl dokázat se střízlivou hlavou. Jsem za to hrozně vděčný a nemyslím si, že je to jen moje zásluha. Tím, že věřím v nějakou vyšší moc, tak si myslím, že to mám za to, že jsem svůj život změnil k lepšímu.

Proč má Adolfeen podle vás takový úspěch?

Hlavně přišel v pravou chvíli nápad udělat písničku o koronaviru nějakým jiným způsobem a pak jsem využil Adolfeenův potenciál. Protože on je jen plyšový maňásek, který říká, co si myslí. Já přes něj můžu prezentovat cokoli a nemusím nic ftltrovat. Vy totiž plyšákovi odpustíte, když řekne něco nekorektního. Takže si myslím, že Adolfeen se stal určitým hrdinou pro lidi, kterým se v něm zrcadlí jejich vlastní názory, to, jak by se chovali nebo co by řekli, kdyby neměli zábrany. Hrozně se mi líbí, že v mém pořadu na PrimaCOOL v Nečum na mě show jsou celebrity ochotné bavit se s maňáskem. Když skončilo jedno natáčení, říkala mi Ewa Farna, která byla hostem: „Já jsem celou dobu koukala jen na něj. Bylo to, jako kdyby byl opravdový.“ A přesně toho jsem chtěl tím maňáskem docílit. Aby to působilo skutečně.

Naučil vás Adolfeen, že když ho nemáte na ruce, můžete si i tak dovolit říct něco víc?

Já jako osoba si rozhodně víc říct nedovolím. Jen skrz něho, to můžu. Já se snažil být moderátor, dělal jsem MTV moderátora, pracoval v rádiu, ale vždycky tam byly nějaké hranice. Díky maňáskovi nejsou a je tam dokonce i jistý přesah. Já se s Adolfeenem snažími pomáhat. Díky němu pomáháme útulkům, pak třeba Adolfeen vyrazil natočit do Hrušek zničenou vesnici tornádem, nebo nazpíval volební písničku, aby lidi dostal k volbám. A má to úspěch! Pro mě i pro Adolfeena dopadly volby velmi pozitivně a pocit, že jsem byťi jednoho jediného člověka díky maňáskovi přemluvil, aby šel volit, je něco, co je nesobecké. A já byl vždycky strašnej sobec. Poslední rok a půl ale dělám věci, které jsou správné, mají smysl a sobecké nejsou. Učím se díky tomu být pokornějším a lepším člověkem, protože já úplně dobrý člověk nebyl.

Jaký by byl podle vás svět, kdybychom vše říkali s maňáskem na ruce. Tedy říkali to, co si opravdu myslíme.

Myslím si, že by bylo méně válek, víc rozvodů, ale víc šťastných a vyrovnaných lidí.

Na klubové scéně je Dominik Turza alias DJ Roxtar známý už dlouho.

Napravený hříšník

Na klubové scéně je Dominik Turza alias DJ Roxtar známý už dlouho. Loni ho podstatně víc zaregistrovala i široká veřejnost, a to především díky maňáskovi, se kterým dobyl nejen sociální sítě, ale i média. S plyšovým delfínem Adolfeenem mají na Prima COOL Nečum na mě show, kam si zvou jako hosty známé tváře. Dominik se několik let potýkal se závislostí na alkoholu a drogách. Loni v únoru nastoupil na měsíční léčení, od té doby je „čistý“ a o svých problémech nemá problém hovořit.