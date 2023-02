Ivan Trojan bral svou roli velmi vážně: V Docentovi dováděl režiséra k šílenství

Zdroj: Česká televize

Ivan Trojan bezpochyby patří k těm nejoblíbenějším a také nejnadanějším hercům Česka. Nikdy nenechává nic náhodě a vždy se na své filmové i televizní role náležitě připravuje. Občas se až stává, že svou důkladnou přípravou leze ostatním na nervy. A jinak tomu nebylo ani během natáčení nové minisérie Docent.

Nová kriminální minisérie z produkce České televize sklízí mezi diváky velký úspěch. A to ze značné části díky Ivanu Trojanovi, který v ní ztvárňuje hlavní roli. Ivan Trojan je dobře známý tím, že se během natáčení vždy snaží co nejvíce ztotožnit s postavou, kterou hraje, a své práci dává absolutní maximum. A i když je jeho příprava bezpochyby obdivuhodná, právě při natáčení Docenta svou touhou po informacích dostával režiséra Jiřího Stracha do úzkých.

Musí vědět vše

„Ivan přistupuje ke každé roli s mimořádnou péčí a odpovědností, tentokrát se mi ale zdálo, že to vzal ještě vážněji než kdy jindy. Svou postavu měl promyšlenou do každé drobnosti, kolikrát až tak drobné, mikroskopické a nepostřehnutelné, že mi tím lezl na nervy. Ivan musí znát každý poslední chlup své postavy, aby se do ní mohl veskrze obout. Je precizní, maximalistický. Díky tomu převyšuje jiné herce o autobus. A proto je nejlepší,” nechal se režisér Jiří Strach slyšet v rozhovoru pro Blesk.

Zároveň dodal, že scénář k Docentovi se začal psát už před dlouhými deseti lety a scenáristé postavu docenta Otto Stehlíka psali Ivanu Trojanovi přímo na tělo. I proto se pak Trojan zřejmě snažil udělat absolutní maximum, aby mohl předvést dokonalý výkon.

Nadšená Ramba

Po boku docenta Stehlíka se objevuje vyšetřovatelka Monika Fousová v podání herečky Terezy Ramba. A i ona byla z natáčení nadšená. Nejen proto, že se před kamerou objevila s Trojanem, se kterým se zná už dlouhá léta, ale také z postavy, kterou ztvárnila. „Tereza si tu svou vyšetřovatelku úplně zamilovala. Kolikrát říkala během natáčení: ‚Ježiši, ta Fousová, to je kráva! To je úplnej magor! Já ji miluju, jak se s tím nemaže!’ Jasně, takové figury jsou pro herce dárek za odměnu, mohou si s nimi dělat prakticky cokoli a vždycky to bude správně. Můžou se v nich totálně vyřádit, pustit stavidla,” míní Jiří Strach, kterému se podle ohlasů diváků jeho nejnovější minisérie povedla.