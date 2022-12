Urážky zesnulé královny i šokující přiznání: Dokument Meghan a Harry vyráží dech

Zdroj: Profimedia

Celým světem očekávaný dokument Harry & Meghan o životě britského prince a jeho manželky je konečně venku. Platforma Netflix zveřejnila první tři epizody a už v úvodních dílech zazněla nejedna překvapivá informace odhalující pozadí britské monarchie.

Harryho a Meghan prý k vytvoření dokumentu motivovala hlavně snaha říct svou vlastní verzi příběhu. Dokument vyšel na astronomických 2,5 miliardy korun a královská rodina i veřejnost s napětím vyčkávají, co všechno vypluje po odvysílání na povrch.

Harry a Meghan v díle například zdůrazňují, že se jeden pro druhého ochotně obětovali. "Obětovala všechno, co znala, a vzdala se své svobody, aby se ke mně mohla připojit v mém světě," ocenil princ svou manželku. „A záhy poté jsem já obětoval všechno, co jsem znal, a připojil se k ní v jejím světě," vyjádřil se princ.

Vévodkyně ze Sussexu se například rozpovídala o prvním setkání se svou švagrovou, princeznou Kate Middleton. "Měla jsem na sobě roztrhané džíny a byla jsem bosa," svěřila se bývalá herečka. "Vždycky jsem se ráda objímala. Nevěděla jsem, že je to pro Brity tak ožehavé," dodala Meghan s tím, že napjaté a formální vztahy s ní pokračovaly i za zavřenými dveřmi. "Ta formálnost pokračovala, překvapilo mě to," tvrdí manželka Harryho.

Zesměšnění královny

Meghan hned v prvních dílech nového dokumentu zesměšnila královnu Alžbětu, když ironicky přehrála scénku z jejich seznámení.

"Vzpomínám si, jak jsme jeli autem a Harry říká: Víš, jak se dělá pukrle, že? Myslela jsem si, že je to vtip. Pak jsem si začala uvědomovat: Tohle je velká věc. Američané to pochopí. Máme středověk, večeři a turnaje. Takové to bylo," popsala Meghan své tehdejší pocity a poté začala předvádět nekonečně dlouhé pukrle se slovy: "Těší mě, Vaše Veličenstvo." Na Harrym bylo znát, že mu je znevažování jeho zesnulé babičky velice nepříjemné a místo smíchu odměnil svou manželku pouze sklopeným zrakem do podlahy.

Ačkoliv je na začátku díla uvedeno, že se členové královské rodiny odmítli tvůrcům dokumentu vyjádřit, údajně se jedná o nepravdivou informaci. "Ani Buckinghamský palác, ani Kensingtonský palác, ani nikdo z členů rodiny nebyl požádán, aby se vyjádřil," sdělil zroj z okolí královské rodiny zahraničnímu tisku.

Následně zdroj z Netflixu britským médiím vysvětlil, že královská rodina kontaktována byla. Na to opět zareagoval Kensingtonský palác s tím, že sice obdržel e-mail od produkční společnosti třetí strany, nikoliv ale od Nadace Harryho a Meghan či Netflixu. Královská rodina zatím odmítla nový dokument jakkoli komentovat. Další tři epizody vyjdou 15. prosince.

Harry a Meghan prý dokumentem chtějí světu sdělit vlastní verzi příběhu