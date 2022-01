Ivana o dokumentu Karel: Na nic jsme si nehráli, odhalili jsme nitro veřejnosti

Zdroj: Karel Gott Agency

Smutek. Síla. Láska. Tři slova, která vystihují pocity po shlédnutí dokumentu Karel, který bylo možné vidět v sobotu večer na televizních obrazovkách. Všichni, kdo na něj čekali, jistě nebyli zklamáni a o tom, že ukápla nějaká ta slzička, není třeba ani pochybovat. Co o samotném díle řekla vdova Ivana?

Naučili se radovat z každého dne a žít přítomností. Tak popsala život s Karlem poté, co se mu na konci roku 2017 vrátila rakovina, vdova Ivana. Karel věděl, že mu příliš času nezbývá a chtěl ho tak užít naplno a věnovat se rodině a svým blízkým. Do posledních chvil nezapomínal ani na své fanoušky. I když někdy ohrožoval své zdraví, vystupoval, aby je nezklamal. To by pro něj byla totiž také smrt.

"Manžel se rozhodl, že chce, aby zde po něm zůstalo něco víc než písně. Dárek pro jeho věrné fanoušky. Obraz jeho životní cesty. Kniha, ale také film," prozradila Ivana důvod, proč vůbec dokument o našem nejlepším zpěvákovi vznikl.

Když se Karel dozvěděl, že tentokrát už nad zákeřnou nemocí nezvítězí, začal o to intenzivněji pracovat na své autobiografii. Ivaně vyprávěl celý svůj život. Nezatajoval ani podrobnosti, které ji mohly ranit nebo ji mohly třeba i naštvat. Šel s kůží na trh. Chtěl, aby jeho fanoušci věděli, jaký život opravdu žil a to bez lží a příkras.

"Vím, že mu záleželo na tom, aby vznikl pravdivý film nejen o jeho práci, ale i o krásných a harmonických vztazích v naší rodině," řekla Ivana.

Ivana zpočátku dokument natáčet nechtěla

Ivana byla zpočátku k dokumentu velmi skeptická, na rozdíl od Karla si vždy velmi chránila své soukromí. Nakonec ale svolila, když viděla, jak je pro něj toto poselství důležité.

"S režisérkou Olgou Špátovou jsme už podruhé udělali výjimku. Byla nám sympatická, už když s mým manželem točila dokument k jeho sedmdesátým narozeninám. Líbilo se nám, že – ač velmi mladá – měla o filmu již tenkrát jasnou představu. Navíc byla vstřícná a pokorná. Natáčela vždy nenápadně a tiše, v doprovodu nejužšího štábu – většinou jen ona a zvukař."

Diváci tak mohou nahlédnout do soukromí Gotta v takové síle, jakou by očekával málokdo. Karlovi bylo několikrát v době natáčení zle, ale pokud mohl, vždy to dal. Snažil se využít každý natáčecí den na maximum, i když to pro něj nebylo vůbec snadné. Stálo ho to mnoho sil, úsilí a opět tak ukázal, jak pro své fanoušky žil a dýchal.

"Karel chtěl v dokumentu říct všechno, proto jsem vystřihané scény upřímně oplakala, ale nedalo se nic dělat. Natáčecích dnů bylo mnoho a všechno se do stopáže nemělo šanci vejít," posteskla si vdova.

Olga Špátová byla svědkem mnoha vypjatých okamžiků

Toho, že si Olgu připustili k tělu, vůbec nelituje, prý se stala spolu s manželem součástí rodiny. Zažili totiž u Gottových tolik emočně vypjatých situací, že to ani jinak nešlo.

"Na nic jsme si nehráli, nic jsme nepředstírali, jen žili svůj život den za dnem. Kameru jsme často vůbec nevnímali."

Ještě v září, jen pár týdnů před smrtí, na dokumentu pracoval. Vybíral s Olgou hudbu. Procházeli seznam skladeb a pečlivě vybírali každou píseň. Mělo to být jeho životní dílo. A to se povedlo. I když byla z důvodu pandemie koronaviru premiéra dokumentu Karel několikrá přeložena, nic se nestalo. Na Karla nikdo nezapomněl. Božský Kája nejen díky tomuto dílu bude žít v našich srdcích a hudebních vzpomínkách navždy.