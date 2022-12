Doležalová vzpomínala na začátky vztahu se Zelinkou: Jiskření tam nebylo

Zdroj: Profimedia

Marie Doležovalá oslavila s partnerem Markem Zelinkou sedmé výročí jejich lásky. Herečka na Instagramu zavzpomínala na začátky vztahu s tanečníkem a přiznala, že se rozhodně nejednalo o lásku na první pohled.

Marie Doležalová a Marek Zelinka se seznámili během natáčení taneční soutěže Stardance, kterou nakonec vyhráli. Dvojnásobná maminka po letech vztahu popsala, kdy mezi nimi přeskočila jiskra.

"Už jsme spolu nějakou tu dobu trénovali, ale furt jen sami dva na zkušebně, a tak mi to nedocházelo, že si sami tvoříme úplně novej svět. Moje neustálý hysterický vykřikování, že mi to nejde, jeho příšerný vyprávění sprostejch scén nějaký komedie, u kterýho rozkládal rukama jak blázen a byl jenom v trenkách. Ty tanečníci to fakt mají jinak, říkala jsem si v duchu," popsala herečka počáteční pocity, které v ní vzbuzoval Zelinka.

V době, kdy už se o Doležalové a Zelinkovi psalo jako o páru, ale prý rozhodně ještě necítili zamilovanost.

Posedmé jsme zapomněli na výročí

"Když už jsme pak byli pár, novináři si vždycky neodpustili dolovat vyprávění o tom, co si mysleli, že tam bylo, nějaký šílený jiskření během tančení. Ale vono vůbec nebylo, nebylo vůbec vidět, byla jenom dřina vydolovat z Doležalky samba samici (a stejně marný) a naše kuřpauzy, když se Marek v choreografii zasek a já jsem pak deset minut v kuse mluvila, abych mu připomněla, co chtěl," vrátila se Marie Doležalová v čase a dodala, že první sympatie začala k Zelinkovi pociťovat o mnoho déle.

"No a pak byly naše rozhovory, který vůbec neměly konec a přelejvaly se od ranního, tam někde jsem si všimla, že říkám věci, co jsem si myslela, že nedokážu říct. O něco hlubší věci, než je člověk zvyklej vyndavat," svěřila se herečka sledujícím na Instagramu.

"Tak lásko, letos jsme posedmé zapomněli na naše výročí. Výročí toho večera, kdy teprve, pro novináře zoufale pozdě, začalo to opravdový jiskření. Až když bylo jasný, že je to láska. Sedm let a s tebou jako sedm houpů na houpačce, tak mi to uteklo," uzavřela hvězda seriálu Comeback své vyprávění.

Zelinka a Doležalová jsou spolu sedm let a mají dvě děti