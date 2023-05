Plánková si zahrála oběť domácího násilí, jiné hvězdy zažily skutečná zvěrstva

Zdroj: TV Prima

Herečka Markéta Plánková má za sebou dost možná nejnáročnější pracovní zkušenost. Během natáčení seriálu Půlnoční zpověď totiž před kamerou musela sehrát scénu, v níž byla její postava obětí domácího násilí. Hrozivý zážitek ale není ničím v porovnání s tím, čím si museli v reálném životě projít jiné známé české tváře.

Při natáčení seriálu Půlnoční zpověď si Markéta Plánková v roli týrané ženy sáhla na dno. „Naštěstí nemám takovou životní zkušenost ani vzpomínku na partnery, kteří jsou tak nízcí a slabí, že si musí zvedat sebevědomí týráním a bitím ženy nebo dítěte. O to těžší byla pro mě celá ta děsivá atmosféra natáčení,“ vzpomíná na okamžiky herečka a prozrazuje, jak se takové brutální scény točí. „Všechno jsme nejdřív museli nazkoušet, aby to vypadalo dobře na kameru a nedošlo ke zranění. Kaskadér byl naprostý profík, takže i když mě tahal za vlasy a mlátil hlavou o zeď a na zemi kopal do břicha, věděla jsem, že jsem v bezpečí,“ popisuje seriálová Stela

Zdroj: TV Prima

Už jen taková zkušenost byla pro herečku děsivá a nesmírně náročná. Několik jiných českých celebrit si ovšem domácí násilí zažilo na vlastní kůži.

Simona Monyová

Několik let trvající týrání ze strany manžela zažívala spisovatelka Simona Monyová. Pro ni měly léta trápení a fyzických a psychických útoků tu nejsmutnější dohru. Při jednom ze surových útoků manžela Borise Ingra totiž Simona přišla o život. Manžel ji tehdy surově zbil a následně pobodal. Předtím ji několikrát také znásilnil, a to i před zraky jejich nejmladšího syna.

Helena Zeťová

Peklem si prošla po boku hokejisty Jaroslava Bednáře Helena Zeťová. Ta o svých otřesných zkušenostech dlouhou dobu mlčela. V jednu chvíli ale v talkshow Adély Banášové nastínila, co se dělo za zavřenými dveřmi. „Měla jsem slušný sebevědomí, ale když vás někdo párkrát přetáhne hokejkou, tak to sebevědomí jde dolů,” svěřila se zpěvačka.

Natálie Kočendová

Dávno předtím, než se modelka a účastnice reality show Love Island dala dohromady se svým nynějším partnerem Davidem Vitáskem, byla ve vztahu, ze kterého si odnesla ošklivé šrámy. Jak přiznala ve svém podcastu NK, dlouhou dobu se snažila modřiny maskovat a nikomu o násilí neřekla. „Bylo to v mých šestnácti, sedmnácti letech. Bylo to nejen psychické, ale i fyzické týrání. Byl to masakr,” přiznala po letech.

Mirka Čejková

Několik let žila s tyranem také moderátorka Mirka Čejková. Ta se o temné době rozpovídala v rozhovoru pro iDNES. Tam přiznala, že slovní útoky manžela byly ještě horší než ty fyzické. „Ale i po tom všem, co jsem zažila, považuju psychické násilí za mnohem horší než fyzické napadání. Je to totální destrukce sebehodnoty a sebedůvěry,” řekla.