České hvězdy si oblíbily domácí porody: Odborník před nimi ale důrazně varuje

Zdroj: Profimedia

Aneta Krejčíková, Kristýna Leichtová anebo třeba Olga Menzelová se během těhotenství rozhodly k domácímu porodu, aby mohly svá dítka přivést na svět v tom nejužším kruhu a zároveň v naprostém pohodlí a soukromí svých domovů. Právě kvůli tomu se domácí porody stávají mezi rodičkami stále více oblíbenější. Jak ale pro kafe.cz uvedl gynekolog MUDr. Ivan Poustka, domácí porody mohou být velmi nebezpečné.

Porod je nesmírně intimní událostí, během které chce mít každá rodička co možná největší komfort a také soukromí. I proto jsou stále populárnější domácí porody, během kterých jsou nastávající maminky v bezpečí svých domovů a samotnému narození miminka přihlíží jen minimum dalších lidí. Domácí porody, ke kterým se uchýlila i celá řada českých celebrit, jsou ale podle některých velkým hazardem s životem rodičky i miminka. Podle odborníka, gynekologa Ivana Poustky, který promluvil pro kafe.cz, domácí porody ani nepatří do 21. století.

Je to sebevražda

„Domácí porody vůbec nepodporuji. Dělám v porodnictví pětačtyřicet let a viděl jsem tolik komplikací po porodu, že je to sebevražda,” uvedl ke stále dost kontroverznímu tématu gynekolog Ivan Poustka.

Právě komplikace, které se mohou u porodu vyskytnout a se kterými je možné se v porodnici snadno vypořádat, mohou mít v domácích podmínkách pro pro rodičku fatální následky. „Nejčastější je poporodní krvácení a to doma nezvládnete,” pokračoval ještě lékař. „Na ztrátu schopnosti dělohy se stáhnout se dá umřít během hodiny,” dodal ještě.

V nemocnici je možné ihned zasáhnout

Navzdory tomu, že klasické nemocniční zařízení rodičce neposkytne takovou míru soukromí a komfortu jako domácí podmínky, podle odborníka jí ovšem zajistí podstatně větší bezpečí. „V nemocnicích máme připravenou kanylu a můžeme hned zakročit. Například dát léky na stažení té dělohy nebo na zvýšení tlaku. Prostě domácí porody jsou špatně podle mě. To patřilo do minulého století, předminulého, možná předpředminulého. Rozhodně ne do dvacátého prvního,” řekl nakonec gynekolog Ivan Poustka.