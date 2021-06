Dominik Feri očima sexuologa: Úspěšní lidé se cítí být alfasamci

Sympatický mladík, který si získal na sociální síti obrovskou popularitu. Politik a bývalý poslanec Dominik Feri nyní čelí obrovskému skandálu. V médiích jej totiž několik žen obvinilo ze sexuálního obtěžování. Mnozí zprávám nemohou uvěřit. Je vůbec možné, aby se za tváří sympatického mladého muže skrýval sexuální predátor? Redakce Šípu se na to zeptala sexuologa Radima Uzla.

Českou republikou v současné době otřásá kauza bývalého poslance Dominika Feriho. Ten se měl dle mnohých obvinění v minulosti dopouštět sexuálního obtěžování a násilí na ženách. Policie již v případu zahájila úkony trestního řízení a vyzvala další případné poškozené, aby ji kontaktovaly.

Se svědectvím několika žen přišly servery Deník N a Alarm, které zveřejnily jejich výpovědi. V nich se například uvádělo, že měl Feri jedné z dívek znemožnit odchod z ložnice zatarasením dveří nočním stolkem a následní s ní mít sex, a to i navzdory jejímu opakovanému nesouhlasu.

Profesní úspěchy ovlivňují sexuální život

Někteří lidé ovšem výpovědím nevěří a označují je za záměrné poškozování Feriho osoby a kampaň. A vlastně se není tak úplně čemu divit. Feri je mezi lidmi oblíbený, na sociální síti Instagram má přes milion sledujících a působí dospělým, vyrovnaným dojmem. Jak ale uvádí sexuolog Radim Uzel, právě úspěch může ovlivňovat sexuální chování u lidí.

„Díky kariérnímu postavení se každý cítí alfasamcem a cítí se dominantní. To znamená, že nejrůznější úspěchy mohou mít dopad na sexuální život,” nechal se slyšet Radim Uzel pro Šíp. Ten ovšem zároveň dodal, že právě obvinění, která se později mohou prokázat jako smyšlená, můžou mít rovněž na obviněného velký dopad. „Určitě si pak ten člověk bude dávat mnohem větší pozor. Takové případy ho poučí, že je zapotřebí v sobě ty sexuální vášně trochu krotit,” vysvětlil sexuolog.

Proč až teď?

Dle některých výpovědí je zřejmé, že mělo k sexuálním útokům dojít již před několika lety. Mnoho lidí se proto ptá, proč ženy čekaly tak dlouho, než se se svými zážitky svěřily. Podle Radima Uzla to má ovšem velmi jednoduché vysvětlení. „Ono se to na ty oběti balí jako sněhová koule. Je to vlastně jakási epidemie. Ty ženy na to například tak nějak zapomenou a najednou se jejich paměť oživí i tím, že se přihlašují jiné, podobně poškozené. Tak se k tomu přidají,” vysvětluje sexuolog, co může za jeven stát.

Podobně své chování vysvětlovaly i samy oběti. „Vždy když jsem ho pozorovala jako liberální hvězdu, která má velký vliv na mladé lidi a kasá se hodnotami moderní společnosti, vzbuzovalo to ve mně ještě větší frustraci. I proto jsem nešla na policii – bála jsem se, že mi nikdo neuvěří a že nebudu schopná svůj příběh proti tak vlivné osobě doložit,” svěřila se pro server Alarm jedna z poškozených.

Mnoho lidí nechce výpovědím uvěřit:

Zdroj: Youtube