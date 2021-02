Timo Tolkki se omluvil za své činy: Dominika Gottová pro něj už neexistuje?

Dominika Gottová se vrátila do Helsinek, kde chce obnovit svůj vztah s manželem Timem Tolkkim. Jenže finský hudebník jako by na svou ženu zapomněl, na Facebooku postuje fotky bez ní a v děkovném vzkazu o lásce Gottovou též vynechal.

Dominika Gottová se do Prahy vrátila s vidinou lepších zítřků v roce 2019, dlouho ale ve své rodné zemi nevydržela. Nejstarší dceru Karla Gotta trápí nechtěná mediální pozornost a má problém sehnat stálé zaměstnání.

Souhrn událostí nakonec donutil Gottovou jednat, se svým manželem Timem Tolkkim požádala o sociální bydlení, a chce se natrvalo odstěhovat do Helsinek.

Tolkki za svou ženou přicestoval z Mexika, kde se od jejich rozchodu zdržoval. Ze začátku hudebník o srdce Gottové velice usiloval, nakonec ale na ni zcela zapomněl s pomocí mladých milenek z Mexika. Návrat dvojice do Finska je zatím velice podivný a ještě více zaujme vyjádření Tima, ve kterém děkoval všem svým milovaným,.Dominiku z něj totiž zcela vypustil!

Tolkki sdílí fotky z Helsinek, Gottová na nich chybí

Timo Tolkki se pravidelně hlásí svým fanouškům na Facebooku a samozřejmě nevynechal příležitost oznámit svůj příjezd do Helsinek.

Do své rodné země dorazil hudebník před necelými dvěma týdny a zatím to vypadá, že si pobyt užívá. Tolkki se stihl setkat s dcerou i řadou kamarádů, o Dominice Gottové se ale vůbec nezmiňuje.

Manželé se údajně před časem dohodli, že o svém vztahu nebudou mluvit. přesto ale bylo překvapivé, když Tolkki nezmínil Gottovou v dojemném dopise adresovaným jeho nejbližším.

Hudebník děkoval všem svým milovaným, Gottovou ale nezmínil

"Medituji o životě. Ať jsem kdekoli, dělám to nejlepší, co dokážu. Chci být nejlepší verzí sám sebe, než zemřu. Věř mi příteli, jsem na cestě. Už se ničeho nebojím. Objímám všechny emoce, které mám. Děkuji své matce Ritvě za to, že mi dala Život a umožnila uskutečnění tohoto úžasného dobrodružství zvaného Život. Je to nejlepší možný příklad bezpodmínečné mateřské lásky, jaký jsem kdy viděl. Tato žena prošla peklem a vyšla jako přeživší, která stále miluje. To je opravdu úžasné! Děkuji také svému otci Tapiovi, že mě miloval, jak nejlépe mohl," napsal Tolkki dojemně a pokračoval: "Byl to laskavý muž, ale nakonec úplně zničený. Vzpomínám na něj s láskou, díky, tati. Děkuji za to, že mě můj bratr Tero vždy bránil, i když mi bylo 12 a jemu bylo 7. Viděl mě dělat ty nejhloupější věci a už mi nikdy nebude líbat zadek. Respektuji to. Miluji tě Tero. Nino, uvidíme se dnes. Děkuji, že jste tu pro mě. Omlouvám se, že jsem tu pro vás nebyl vždy. Moje tělo je stále v Mexiku, takže si teď musím ještě trochu pospat, s láskou, Timo."

Fin v příspěvku poděkoval všem milovaným, životní družku ale vynechal. Proc nepoděkoval i Dominice Gottové, která mu odpustila opakované nevěry a další průšvihy? Vykašlal se na ni? Snad se v něm dcera slavného zpěváka znovu nezklame, nebylo by to poprvé…