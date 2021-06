Dominik Feri nebyl sám: Tyhle kauzy otřásly politickým světem!

Dominik Feri vzbudil veliké pohoršení, před pár dny totiž přišlo několik dívek s tím, že je měl sexuálně obtěžovat, urážet a některé dokonce znásilnit! V posledních letech ale podobné kauzy rezonovaly českými médii, pojďme si jich pár připomenout!

Bývalý poslanec TOP 09 a někdejší čtyřka pražské kandidátky koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) pro říjnové sněmovní volby Dominik Feri, čelí obviněním od několika žen z nevhodného sexuálního chování, ke kterému mělo dojít během let 2015 až 2020.

Sérii svědectví jeho údajných obětí přinesl Deník N a Alarm. Poslanec sice důrazně odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí a hodlá se bránit proti nařčením soudní cestou, zároveň se ale omluvil za své nevhodné a nepatřičné chování a krátce poté rezignoval.

Informace o chování Feriho k ženám se navíc propíralo již v minulosti a tak bude mít nejmladší zvolený politik ještě co vysvětlovat.

Marcel Chládek s přezdívkou Bivoj obtěžoval ženy na úřadě

S podobným skandálem, jako se nyní potýká Dominik Feri má zkušenosti i bývalý ministr školství Marcel Chládek. Ten měl podobně jako jeho kolega svým obětem zatarasit cestu a vyvíjel na ně sexuální nátlak.

"Řekl mi, ať zamknu dveře. Odpověděla jsem mu, že je již pozdě a že bychom to mohli probrat zítra. S tím nesouhlasil a řekl mi, ať si sednu k němu na gauč. Byla jsem připravená, že kdyby si cokoliv troufl, začnu křičet. Bylo to na mě možná i vidět. Byla jsem dost strnulá. Řekl mi: Uklidněte se, uklidněte se. Což se mi nepovedlo, a tak dodal: Kdybych vás chtěl do postele, tak už byste tam dávno byla. Ani to mě neuklidnilo. Sáhl mi tedy ještě na ruku." vzpomínala na pracovní cestu s Marcelem Chládkem jeho otřesená asistentka.

Chládek také údajně nadával zaměstnancům resortu nevybíravými výrazy, ponižoval je a rád na ně křičel před dalšími svědky. Vzhled jedné ze svých kolegyň měl například okomentovat slovy: "Vypadáte lahodně". Kauzu otevřel na konci května 2015 deník MF Dnes. Chládkův úřad od jeho nástupu 29. ledna 2014 mělo opustit podle tehdejších informací Deníku devět žen a desátá si vzala neplacené volno. Ministr byl za nevhodné chování nakonec vyhozen z vlády.

Jiří Čunek a jeho spor se sekretářkou

Dlouhou dobu plnil titulní strany médií spor bývalého šéfa lidovců Jiřího Čunka a jeho sekretářky Marcely Urbanové, která ho obvinila ze sexuálního obtěžování.

Čunek pak proti své bývalé sekretářce rozjel otevřenou válku a vůbec si s ní nebral servítky. Politik jí přes média posílal vzkazy týkající se jejího vzhledu. "Je to ledová královna, na radnici máme hezčí ženské, za kterými se chlapi otáčejí," navážel se tehdy do Urbanové.

Podle právničky Kláry Veselé-Samkové, Čunek svoji asistentku urážel jako ženu. Urbanová v roce 2011 chtěla po svém ex šéfovi deset milionů korun za zásah do osobnostních práv. Jiří Čunek nakonec své bývalé sekretářce musel zaplatil 80 tisíc korun za poškození pověsti a omluvit se za některé výroky vůči její osobě.

Radek John: Před manželkou Zlatou Adamovskou tajil nemanželské dítě

Novinář a bývalý ministr vnitra za Věci veřejné Radek John, si v minulosti kvůli ženám také pořádně zavařil. Několik let tajil před svou manželkou, herečkou Zlatou Adamovskou, nemanželskou dceru!

Celá aféra se provalila až díky autonehodě Johna, žurnalista měl totiž ve voze dětskou sedačku a tak se o nemanželské dceři dozvěděla i Zlata Adamovská. Herečka ihned požádala o rozvod a manželství skončilo po šestadvaceti letech.

"Požádala jsem ho, aby odešel. Nebylo to velké rozmýšlení, protože jen blázen si dvakrát znovu sedne na rozpálenou plotnu," okomentovala tehdy herečka.