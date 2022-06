Dominik Feri se měl sám pobodat, jeho zranění budí hrůzu i spoustu otázek

Zdroj: Petr Horník / Právo / Profimedia

Nedávno veřejnost šokovala zpráva o tom, že se měl bývalý poslanec Dominik Feri ve svém pražském bytě pokusit o sebevraždu. Následně byl se středně vážnými zraněními převezen do nemocnice, kde se aktuálně zotavuje. Spekuluje se o tom, že si na svůj život sáhl kvůli trestnímu stíhání, kterému čelí pro údajné sexuálními obtěžování a také znásilnění.

Exposlanec Dominik Feri byl před více než rokem idolem spousty mladých lidí a jeho sláva strmě stoupala. V průběhu pandemie koronaviru průběžně své sledující na instagramu informoval o aktuálním dění, díky čemuž jej na známé sociální síti sledovalo více jak jeden milion uživatelů. Pak ale přišel velký zlom.

Vloni v květnu totiž weby Deník N a A2larm přišly se zprávou, podle které se měl oblíbený politik v minulosti dopustit sexuálního obtěžování několika dívek. Zmíněné redakce měly dokonce k dispozici svědectví od několika z nich, kde ženy konkrétně uváděly, jak se k nim měl Feri chovat. Krátce na to Dominik Feri rezignoval na poslanecký mandát a stáhl se ústraní.

Pokus o sebevraždu?

Letos na začátku března pak policie Dominika Feriho obvinila ze znásilnění. Bývalý politik se snažil začátek trestního stíhání zvrátit a podal proti němu stížnost, té ale státní zastupitelství nevyhovělo. V sobotu 28. května se pak objevila zpráva o tom, že se měl bývalý poslanec údajně ve svém bytě pokusit o sebevraždu.

„Mohu potvrdit, že jsme po 17. hodině asistovali rychlé záchranné službě v bytě v Kubelíkově ulici, kde se podle prvotních informací muž pokusil o sebevraždu. Byl převezen k ošetření do nemocnice,” uvedl pro Blesk policejní mluvčí Jan Rybanský.

Bodná zranění v oblasti břicha

Přestože prozatím není zcela jasné, co přesně se v bytě odehrálo, podle informací zmíněného média se měl Dominik Feri několikrát sám bodnout do břicha, a to takovým způsobem, že bylo údajně jako břicho rozpárané. Jakmile byl převezen do nemocnice, musel okamžitě na operaci. Jeho stav by ale naštěstí měl být nyní stabilizovaný.