Dominik Feri po pokusu o sebevraždu: Kalousek se ho přes mnohá obvinění zastal

Zdroj: Profimedia

Bývalý politik Dominik Feri skončil v nemocnici poté, co se měl údajně pokusit spáchat sebevraždu. Záchranáři vyjížděli v sobotu po 17. hodině na pražský Žižkov, kde našli exposlance s několika bodnými ranami v oblasti břicha. Bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek tvrdí, že si Feri zaslouží druhou šanci.

Dominik Feri se o víkendu podle dostupných informací pokusil o sebevraždu, a to velice podivným způsobem. Bývalý poslanec, který čelí vážným obviněním ze znásilnění a hrozí mu až deset let vězení, se prý sám opakovaně bodl do břicha.

"Mohu potvrdit, že jsme po 17. hodině asistovali rychlé záchranné službě v bytě v Kubelíkově ulici, kde se podle prvotních informací muž pokusil o sebevraždu. Byl převezen k ošetření do nemocnice," uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský a dodal, že případ aktuálně řeší kriminalisté.

Zpráva ihned vyvolala celou řadu reakcí u politických kolegů Feriho, na svém Twitteru se například vyjádřil Miroslav Kalousek.

Zaslouží si druhou šanci

Podle Miroslava Kalouska by si měl Dominik Feri zasloužit druhou šanci už jen proto, že je to mladý muž a do budoucna by se mohl ze svých chyb poučit.

"Přeji mu uzdravení nejen fyzické. Zaslouží-li si trest, ať ho dostane a ať si ho odpyká. Ale také si zaslouží druhou šanci. Je mu 26 let," zastal se Kalousek svého bývalého stranického kolegy.

Feri přitom v minulosti sám přiznal, že se k některým ženám nechoval zrovna nejlépe. "Není pro mě většího pocitu potupy a osobního selhání než se ohlédnout zpět na situace, kdy jsem se zachoval nevhodně, nepatřičně či negentlemansky. Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvám. Třebaže jsem se z chyb poučil, nelze nic odbýt jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý a nyní žiji jinak," obhajoval se na svém Instagramu.

Deset let natvrdo

Dominik Feri byl velice úspěšný a nadějný politik, kterého mnozí vnímali jako zástupce mladé generace ve sněmovně. V době pandemie nasbíral Feri na Instagramu přes milion sledujících, díky svým přehledným shrnutím covidových opatření.

Kariéra se ale mladému politikovi sesypala ze dne na den jako domeček z karet. Feri se zcela stáhl z veřejného života loni poté, když servery Deník N a Alarm přinesly šokující svědectví několika žen, podle kterých je někdejší poslanec sexuálně obtěžoval či dehonestoval. Jedné z žen v době aktu dokonce nebylo ani 18 let.

Policie Dominika Feriho letos v březnu obvinila ze znásilnění a hrozí mu až 10 let vězení. V tuto chvíli není zřejmé, zda jeho pokus o sebevraždu souvisí s vyšetřováním.