Dominik Feri opět u soudu: Promluvil o přítelkyni i pokusu o sebevraždu

Dominik Feri má za sebou další soudní stání. Exposlanec, který je obviněný ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o znásilnění, u soudu tentokrát mimo jiné mluvil o svém soukromí. Vysvětloval svou finanční situaci, vrátil se ke svému pokusu o sebevraždu a také uvedl, že je v současné době zadaný.

Exposlanec Dominik Feri se ve čtvrtek 27. dubna opět dostavil k Obvodnímu soudu pro Prahu 3, aby se hájil před obviněním ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o znásilnění. Feri nadále trvá na své nevině a znovu podle webu novinky.cz zpochybňoval výpovědi údajně poškozených dívek. Poukazoval také na nejrůznější nesrovnalosti. Kromě toho se ale také před soudem rozpovídal o svém soukromí.

Bez práce, ale s přítelkyní

Dominik Feri u soudu přiznal, že je od konce svého mandátu nezaměstnaný a žije z peněz, které se mu během let podařilo našetřit. A přestože je obviněný ze znásilnění, podařilo se mu najít lásku, která je zjevně přesvědčená o jeho nevině. Feri totiž u soudu také prozradil, že má v současné době přítelkyni.

„Já v současné době mám sabatikl - věnuji se tomu, co tu řešíme. Mám přítelkyni. Věnuji se primárně tomuhle řízení. Žiji z úspor,” prohlásil před soudem podle Blesku.

Neuvěřitelná bezmoc

U soudu se Feri vrátil také ke svému pokusu o sebevraždu. K tomu došlo v květnu loňského roku. Jak kdysi informovalo iDNES, záchranáři našli exposlance s bodnořeznými poraněními, kterých se měl na své osobě dopustit sám. Dominik Feri se k incidentu dlouho nevyjadřoval. Nyní ale události onoho dne alespoň částečně všem přiblížil.

„Já jsem se pokusil před rokem o sebevraždu, vy si nedokážete představit tíhu takového obvinění. Nevím, jak vám to říct, ta bezmoc je skutečně neuvěřitelná, já jsem se nikdy nedopustil žádného sexuálního násilí,” tvrdil u soudu. „Je mi 26 let a poslední dva roky procházím něčím, co bych nepřál ani svému největšímu nepříteli. Mám pocit, jako kdyby se proti mně spikl svět,” dodal ještě během své výpovědi.