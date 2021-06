Feriho přítelkyně se po skandálu zavřela doma, bojí se vycházet ven!

Hlavním tématem posledních dní je údajné sexuální obtěžování dívek politikem Dominikem Ferim. Poslanec po vytažení kauzy ihned rezignoval, asi největší dopad má ale aféra na jeho přítelkyni, Annu Franke. Ta se kvůli novinářům zabarikádovala doma a odmítá vycházet ven!

Dominik Feri a jeho partnera, politoložka Anna Franke zažívají náročné období. Několik dívek přišlo se svědectvím, že je měl mladý politik v letech 2015-2020 sexuálně obtěžovat, urážet a dvě ze svých obětí dokonce znásilnit.

Proti závažným obviněním se Feri ihned ohradil a hodlá vše řešit u soud, přiznal ale, že jeho chování k ženám nebylo v minulosti vždy ideální.

"Lživá nařčení ze sexuálního násilí, která se objevují v posledních dnech, nejčastěji anonymně na sociálních sítích, a která se dotýkají nejenom mě, ale také mého okolí, zásadně odmítám. Není pro mě většího pocitu potupy a osobního selhání než se ohlédnout zpět na situace, kdy jsem se zachoval nevhodně, nepatřičně či negentlemansky. Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvám. Třebaže jsem se z chyb poučil, nelze nic odbýt jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý a nyní žiji jinak," napsal mimo jiné dnes již bývalý poslanec na svůj Instagram. Nejhůře celou aféru snáší přítelkyně Feriho, která je poslední dny pod neustálým dohledem novinářů.

Anna Franke za svým partnerem pevně stojí, denně ji u domu sledují novináři

Ačkoliv se sešlo hned několik žen, které měl Dominik Feri obtěžovat, jeho přítelkyně Anna Franke za ním pevně stojí. Pro politoložku je ale situace velice psychicky náročná.

"Jestlipak na Babiše, nebo na jeho ženu zvoní teď novináři. Tak jako na mě teď," postěžovala si Franke v jedné z internetových diskuzí.

Partnerka Feriho prý byla zvyklá chodit na nákup pouze v domácím oděvu, kvůli neustálé přítomnosti médií před domem si to ale nyní nemůže dovolit. "To se lehko řekne, neber si nic k srdci, když je člověk zvyklý chodit do večerky v pyžámku. Snad tedy bude má noční košilka dobrý content (obsah) pro večerní zprávy, který si diváci žádají," napsala zdrcená Anna.

Dominik Feri s Annou Franke svou adresu tajili, kdo ji médiím vyzradil?

Anna Franke v jedné z konverzací na sociální sítí přiznala, že s Ferim svou adresu tajili, někdo ji ale nejspíš záměrně vyzradil novinářům.

"Mě by jen zajímalo, kde vzali naši adresu. Protože je to má trvalá adresa, ne Dominika. A ani není na zvonku, přesně z toho důvodu," vysvětlila.

Dominika Feriho nyní čeká krušné období, aby očistil své jméno, bude muset dokázat, že jeho údajné oběti lžou, což rozhodně nebude jednoduchý úkol. Jakým směrem se kauza bude ubírat se proto zatím nedá odhadnout.

Ještě před dvěma týdny sdílel Feri volební medailonek.