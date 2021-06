Dominik Feri: Skončí po kariéře politika i jeho vztah?

Dominik Feri čelí obvinění ze sexuálního násilí. Několik dívek nezávisle na sobě vypovědělo, že je Feri nátlakem donutil k pohlavnímu styku. Feri na základě svědectví rezignoval a své působení v Poslanecké sněmovně již ukončil. Dívky hovoří také o verbálním urážení a ponižování, kterého se měl poslanec dopouštět. Ze skandálu enormních rozměrů jistě nemá radost ani jeho přítelkyně, která s Ferim měla až dosud harmonický vztah. Možná ale nevěděla, s kým žije.

S informacemi o jeho násilném chování přišly redakce Deník N a A2larm. Nutno podotknout, že dívky, které o incidentech s Ferim hovořily se navzájem neznají a vypovídaly nezávisle na sobě.

Jednou z nich je Petra, která se s Ferim seznámila na vysoké škole. Feri ji zval k sobě do bytu a podle jejích slov si vyměnili pár zpráv. Petra ho posléze pozvala na večírek, jelikož měli společné známé.

Na party ji opilou odvedl do jejího pokoje, dveře zabarikádoval nočním stolkem a dožadoval se sexu. „Opakovala jsem, že s ním sex mít nechci, a žádala ho, ať v nátlaku a fyzickém dobývání přestane. Utrhl se na mě, ať prý držím hubu a už nic neříkám, a pak se na mě vrhl a měl se mnou sex navzdory opakovanému nesouhlasu,“ popisovala dívka vystupující jako Petra.

Dívky vypovídaly nezávisle na sobě

„Zůstala jsem jako opařená a nedokázala se ani pohnout, byla jsem paralyzovaná,“ popsala redakcím svůj prvotní pocit. I další svědectví popisuje jeho nátlakové chování.

Markéta se s poslancem TOP 09 seznámila přes Tinder. Po schůzce se přesunuli k ní domů, kde ji Feri chtěl líbat a ona odmítala. Posléze se šla osprchovat.

„Vlezl ke mně do sprchy a začal se nevybíravě dožadovat sexu. Tlačil na mě. Prostor byl malý a prakticky jsem nemohla odejít, protože mi zatarasil cestu. Neměla jsem, jak z té sprchy odejít. Pořád mi opakoval, že to bude jenom trochu, že to bude jen chvíli, a moje odmítání ho vůbec nezajímalo. Nakonec to proti mé vůli a navzdory tomu, že jsem několikrát jasně řekla ne, udělal. Nepřála jsem si s ním mít sex, a on to udělal,“ uvedla žena.

Všechny se to bály nahlásit, jelikož měly strach, že jim nikdo neuvěří. Feri je považován za moderně smýšlejícího a takové chování by u něj nikdo nepředpokládal. Svědectví je ale mnohem více. Další dívky tvrdí, že je obtěžoval ve vlaku či když si u něj doma odskočily na záchod.

Feri politickou kariéru ukončil

„Vždy jsem si přál politiku jinou, založenou na osobní odpovědnosti. Nyní chci jít sám příkladem. Rezignuji na mandát poslance a nebudu se účastnit podzimních voleb. Bránit se proti nim budu soudní cestou. Byla pro mě mimořádná čest sloužit a být vaším poslancem,“ uvedl Feri na svém Instagramu.

Je zřejmé, že jako politik už si neškrtne a ideální nebude asi ani jeho vztah. Ještě nedávno o přítelkyni hovořil v médiích, ale nikdo by se nedivil, kdyby ho v současné době opustila.

S potenciálními voliči hodně komunikoval na sociálních sítích a v rozhovoru přiznal, že na telefonu tráví hodně času. „Je to samozřejmě hodně náročné a třeba má přítelkyně není příliš nadšená, že jsem stále přikovaný k mobilu,“ rozpovídal se o přítelkyni pro Forbes. Nyní už telefon zřejmě tolik potřebovat nebude. Nebude totiž komu psát.