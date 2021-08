Dominik Feri před lety lákal k volbám: Panic tam může skolit první štěrbinu

Zdroj: Instagram

Vzhledem k vážným obviněním ze sexuálního násilí musela slova písně lákající k volbám Ferimu zhořknout na jazyku. V roce 2017 o volbách rapoval a přirovnával je k sexu. Nyní, o pár let později, ho několik dívek obvinilo, že je sexuálně obtěžoval či dokonce znásilnil. Dominik Feri rezignoval na post poslance a vystoupil i ze strany TOP 09.

V posledních dnech je Dominik Feri označován za sexuálního predátora. Dívek, které tvrdí, že je obtěžoval a některé i donutil k sexu, není málo. O chování mladého poslance se prý vědělo a na mnoha místech to bylo veřejné tajemství. Dokonce se nyní objevilo video, na kterém údajný Feri uráží dívku, zatímco je nahý. Spekuluje se, zda video není podvrh.

Feri si udržoval auru mladého poslance, který je nad věcí a působí sympatickým dojmem. To si dívky, které měl Feri napadnout, nemyslí. Sám na sociálních sítích uvedl, že ne vždy se choval správně.

„Není pro mě většího pocitu potupy a osobního selhání než se ohlédnout zpět na situace, kdy jsem se zachoval nevhodně, nepatřičně či negentlemansky. Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvám. Třebaže jsem se z chyb poučil, nelze nic odbýt jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý a nyní žiji jinak,“ přiznal nepřímo Feri, že se choval v rozporu s gentlemanských chováním.

Feri na základě toho rezignoval na post poslance a vystoupil ze strany TOP 09, kde působil léta. Politicky se angažoval už od útlého věku. V roce 2017 lákal k volbám rapovou písní. Z dnešního pohledu ale poněkud nešťastně.

Dominik Feri přirovnává volby k sexu

„Vím, že zní to nudně, ale novinu mám, panic může skolit svoji první štěrbinu tam,“ láká mladé lidi k volbám textem, kde vlastně přirovnává volby k sexu.

„A i když zatím nemáš žádnej zářez na kontě, neměj strach, stát budeš muset maximálně ve frontě. Není třeba extra výbava, ani dávky talentu, prostě to tam půjdeš šoupnout za plentu,“ rapuje. Text zní vzhledem k současným obviněním velmi nepatřičně.

„Místnost volební je jako casting do porna, je tam komise a prázdná nádoba, co otvor má. Jít ke svejm prvním volbám je jak prvně s někým spát, stačí mít občanku a nemusíš se bát. Volby jsou jako onanie, najdi si program, kterej ti po chuti je,“ radí mladým lidem s výběrem politické strany.

Momentálně si Feri ani neškrtne a jeho politická kariéra skončila, pokud nevymyslí způsob, jak se vrátit. Příběhy žen, kterým měl Feri v průběhu let ublížit, zveřejnily redakce Deník N a A2larm. Jednou z nich je Petra, která se s politikem seznámila na vysoké škole a jelikož měli společné známé, pozvala ho na večírek.

Výpovědi dívek jsou děsivé

Na party ji opilou odvedl do jejího pokoje, dveře zabarikádoval nočním stolkem a dožadoval se sexu. „Opakovala jsem, že s ním sex mít nechci, a žádala ho, ať v nátlaku a fyzickém dobývání přestane. Utrhl se na mě, ať prý držím hubu a už nic neříkám, a pak se na mě vrhl a měl se mnou sex navzdory opakovanému nesouhlasu,“ popisovala dívka vystupující jako Petra.

„Zůstala jsem jako opařená a nedokázala se ani pohnout, byla jsem paralyzovaná,“ popsala redakcím svůj prvotní pocit. I další svědectví popisuje jeho nátlakové chování.

Markéta se s poslancem TOP 09 seznámila pro změnu přes Tinder. Po schůzce se přesunuli k ní domů, kde ji Feri chtěl líbat a ona odmítala. Následně se šla osprchovat.

„Vlezl ke mně do sprchy a začal se nevybíravě dožadovat sexu. Tlačil na mě. Prostor byl malý a prakticky jsem nemohla odejít, protože mi zatarasil cestu. Neměla jsem, jak z té sprchy odejít. Pořád mi opakoval, že to bude jenom trochu, že to bude jen chvíli, a moje odmítání ho vůbec nezajímalo. Nakonec to proti mé vůli a navzdory tomu, že jsem několikrát jasně řekla ne, udělal. Nepřála jsem si s ním mít sex, a on to udělal,“ uvedla žena. Případů je ale mnohem více.

