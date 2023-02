Feri si nakráčel k soudu v dobré náladě: Jeho slova budou poškozené trýznit

Zdroj: Profimedia

Na Obvodním soudu pro Prahu 3 začal proces týkající se exposlance Dominika Feriho, který je obžalován ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o znásilnění. Feri věří, že pro něj vše dopadne dobře a soud jeho jméno očistí. Na řízení dorazil s velkým úsměvem a také s krátkými vlasy.

Už jsou to dva roky, co se začaly médii šířit výpovědi dívek, které měl exposlanec Dominik Feri nutit násilím k pohlavnímu styku. Přestože Feri od začátku jakoukoliv vinu odmítá, nakonec byl obžalován ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o znásilnění, za které mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

Tyto obžaloby začal 14. února projednávat Obvodní soud pro Prahu 3. A jak bylo patrné z výrazu exposlance Feriho, z verdiktu soudu rozhodně strach nemá. Rozdával totiž úsměvy na všechny strany a s velkou ochotou odpovídal na všechny dotazy novinářů.

Žádného násilí jsem se nedopustil

„Já věřím, že budu zproštěn obžaloby. Jistě jsem mohl v minulosti říct něco, co bylo neslušné, nevhodné, za to jsem se ostatně veřejně omluvil, ale jistě jsem mohl, řekněme, nenaplnit očekávání některých dívek. Ano, ale to říkám v plné pokoře, nikdy jsem se nedopustil žádného násilí, žádného sexuálního násilí,” uvedl před soudní síní pro Blesk Feri, který je připravený se naplno bránit proti všemu, čím by ho protistrana mohla konfrontovat.

Následně u soudu Feri tvrdil, že neměl zapotřebí někoho násilím k sexu nutit, neboť rozhodně netrpěl nedostatkem zájmu žen.

Tři případy

Prvním případem znásilnění měl být moment, kdy Feri skončil s jednou z poškozených žen ve svém pronajatém bytě. Tam se ji údajně pokoušel líbat, ale poškozená jej odstrčila. Následně se měla napít ze sklenice a pak prý poškozená pociťovala částečnou ztrátu vědomí, během které s ní měl mít Feri nedobrovolný pohlavní styk.

Ve druhém případě měl Feri jinou z žen násilím donutit k pohlavnímu styku. Pokus o znásilnění se pak údajně stal přímo v Poslanecké sněmovně, kde si prý Feri vynucoval intimní styk na své stážistce, ta se mu ale měla na poslední chvíli vysmeknout. Feri veškerá obvinění odmítá.