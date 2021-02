Vítěz StarDance si nechal nastřelit vlasy: V 18 letech o ně přišel kvůli operaci

Dominik Vodička se svými útrapami nijak netají. V životě ho sužovala především jedna věc. Nedostatek vlasů, o které ho připravily zdravotní problémy. S tím se vítěz StarDance rozhodl poprat po svém a podstoupil transplantaci. Dnes o tom veřejně mluví a nebojí se říci, jak moc mu to změnilo život.

Vítěz StarDance 2019 se nyní ze života raduje, ale ne vždycky tomu tak bylo. V 18 letech musel totiž podstoupit operaci slepého střeva a v důsledku zákroku mu pak začaly vypadávat vlasy. Dominik Vodička o sebe celkově přestal dbát.

I proto se následně rozhodl pro transplantaci vlasů. S pleší se nehodlal smířit. „Dnes na mě na Facebooku vyskočila tato vzpomínka. Lidi, vlasy dělají člověka. Ten, kdo tvrdí opak, si lže do kapsy,“ napsal ke snímku, kde ukazuje téměř holou hlavu a vedle ní už má vlasy zahuštěné.

„Pro toho, kdo to nepoznal, je to transplantace vlasů. V osmnácti letech, po operaci slepého střeva, jsem se každé ráno budil a na polštáři jsem měl den co den chumáč vlasů,“ vysvětlil Vodička, jak to všechno začalo. Přiznává, že období to nebylo jednoduché.

Nedostatek vlasů ho vnitřně sžíral

„Asi pochopíte, jak to v tomhle věku bylo těžké, když všichni moji vrstevníci měli vlasů na rozdávání a já to měl jak pětatřicátník,“ popisuje svoje útrapy Vodička. Jeho život po transplantaci nabral úplně jiné obrátky. Koho nedostatek vlasů trápí, ten by do toho podle něj měl jít.

„Abych tu nepsal romány. Prostě mi to změnilo život, tečka. A proč to tady píšu? Protože vím, kolika lidem to může změnit život! Já s tím byl v určitý moment taky smířený. Ale uvnitř vás to furt hlodá a to vy víte,” konstatuje Vodička.

Odjakživa toužil po rodinném životě

Vodička se dostal do povědomí diváků v roce 2019, kdy vyhrál s Veronikou Khek Kubařovou jubilejní desátý ročník StarDance. Tanci se Vodička věnuje od šesti let. Od roku 2017 je členem Pražského komorního baletu.

Doma se může pyšnit Thálií za nejlepší mužský výkon v kategorii tanec a pohybové divadlo v inscenaci Kytice. Spokojený je i v osobním životě. V loňském roce si vzal tanečnici Elišku Novákovou, se kterou se poznal při studiu na konzervatoři.

„Že chci mít svatbu a děti brzy, v tom jsem měl jasno. Když mi někdo řekne, že jsme se brali brzo, tak mě to vnitřně až nadzvedne. Dokonce si myslím, že se vrací trend mladých rodičů, vidím to i mezi vrstevníky,“ prozradil Vodička pro Magazín DNES.