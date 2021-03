Dominika Branišová: Jak potkala Jágra? Po měsících mlčení poprvé promluvila

Dominika Branišová už od minulého roku randí s Jaromírem Jágrem, do teď se ale zdržovala mediální pozornosti a nedávala žádné rozhovory. To se ale změnilo a krásná modelka prozradila, kde se s hokejovou setkala a jak vnímá veliký věkový rozdíl.

Jaromír Jágr si na své soukromí dává veliký pozor. Když se rozešel se svou poslední přítelkyní Veronikou Kopřivovou, měsíce nechal fanoušky tápat a až poté přiznal, že se vztah skutečně rozpadl.

Nejinak tomu bylo s novou známostí hokejisty, Dominikou Branišovou. Jágr novou známost oficiálně potvrdil až poté, co se podařilo fotografům ho nachytat ve společnosti krásné brunetky.

Dnes už partneři svou lásku neskrývají a i když je dělí téměř čtvrt století věkový rozdíl, báječně si prý ve všem rozumí.

Dominika Branišová poprvé popsala, jak se seznámila s Jaromírem Jágrem

Fanoušci Jaromíra Jágra dlouho chtěli vědět, kdo je vlastně jeho nová láska. I když se Dominika Branišová dlouho médiím vyhýbala, po měsících tajnůstkaření se konečně ke vztahu s nejslavnějším hokejistou vyjádřila.

"Kdo je ta tajemná dívka? Tajemná dívka je Dominika, holka z Příbrami, která se od sedmnácti let věnovala modelingu, lítala po světě a teď se nějakou náhodou dostala do českých novin a plátků," řekla webu Idnes.cz.

Krásná modelka mimo jiné prozradila, kde došlo k jejímu prvnímu setkání s Jágrem. "Na Tinderu určitě ne. Bylo to v mé poslední práci. Dělala jsem manažerku jednomu pražskému klubu a Jaromír tam přišel jako host. To bylo vlastně naše první setkání. Ale potom jsme se viděli až po několika měsících. A to díky našim společným přátelům," popsala stejnému zdroji. Na dotaz, zda se bála nechtěné popularity má Branišová jasnou odpověď.

S popularitou Branišová počítala, díky lockdownu ji ale zatím prý nepocítila naplno

"Nebojím se, že bych byla nějak pod drobnohledem. Když jsme se s Jaromírem seznámili, tak jsem s tím musela počítat. Teď tou situací jaká je, jsem to ještě nemohla pocítit na sto procent, bych řekla. Protože přece jen žádné akce momentálně nejsou, nedá se chodit na večeře a nedá se vlastně chodit nikam. Takže teď ten drobnohled není až takový… Ale počítám s tím, že se to v budoucnu asi změní a bude to tak," tvrdí Branišová.

Během karantény se modelka kvůli Jágrovi dokonce postavila k plotně, ačkoliv k vaření nikdy netíhla. "Já se přiznám, že jsem dříve nevařila skoro vůbec. Jak jsem byla pořád někde na cestách, tak pro mě bylo vždycky nejjednodušší si zajít do restaurace nebo si nějaké jídlo objednat. Až minulý rok, když nastal první lockdown, tak jsem si řekla, že je ta pravá chvíle se do toho pustit. Takže jsem začala vařit i péct. Snažím se dělat zdravá jídla. Nedělám takovou tu českou klasiku, spíše středomořský styl a Itálii, protože to je moje nejoblíbenější strava. Doufám, že těm, kterým to podávám, to chutná taky. Nikdo si ještě nestěžoval, tak snad se to dá jíst," nechala modelka nahlédnout do svého soukromí po boku hokejové legendy.

Ovšem na knedlíky a českou stravu si prý Jágr stále nejraději zajede za svou maminkou. Branišová vaří především zdravou stravu a proto její milý jezdí hřešit k "Mamá Jágrové". "To je pravda, maminka Jardy stále vaří. Takže on má tu českou kuchyni vždycky u rodičů, když tam je. A u mě má potom ty zdravé ryby, zeleninu a tak," přiznala Dominika. Věkový rozdíl dle svých slov vůbec nepociťuje a to i díky tomu, jaký je Jágr aktivní sportovec.

"Tak vzhledem k tomu, že Jarda pořád hraje hokej i v jeho letech, tak já tam nějaký věkový rozdíl ani fyzicky ani mentálně moc nevidím," uzavřela se smíchem.

Zdroj: Youtube