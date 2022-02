Dominika Branišová promluvila o svatbě, Jágr se musí mít na pozoru

Zdroj: Profimedia

Oslavenec Jaromír Jágr má doma velmi krásnou partnerku, s tou se seznámil díky společným přátelům. I když mají mezi sebou velký věkový rozdíl, společného mají více než dost.

Dominika Branišová prozradila, že pravý hon od novinářů ještě nezažila. S legendárním hokejistou spolu začali chodit v době, kdy díky coronaviru byly všechny restaurace, kina a veřejné místa zavřené. Seznámili je společní přátelé. Dominika si na soukromí dává pozor i na sociálních sítích, často nezveřejňuje fotografie ze soukromí.

Vaření jako klíč k srdci

Modelka se svěřila s tím, že doma často vaří. Jágr miluje českou klasiku, na tu musí ale ke své mamince. Doma ho čeká zdravá strava, ryby a zelenina. Čas od času se ale i doma dočká hřešení, mladičká Dominika prozradila pro Idnes, že když dostane Jaromír řízky, tři dny se tetelí blahem.

Dominika ve svatebních šatech

Nedávno se Dominika fotila ve svatebních šatech, jednalo se o focení pro známou návrhářku Zuzanu Lešák Černou. Nabízela se otázka, zda už o svatbě přemýšlí a jak by taková svatba měla vypadat. „Mně se to líbí, ale vždycky jsem říkala, že až budu mít svatbu, tak to bude někde na pláži. Budu tam jenom já a ženich a žádná velká sláva okolo toho. Nevím. Nejsem moc romantický typ, tak jsem se nezasnila. Ale musím říct že šaty od Zuzky Lešák Černé se mi moc líbí, takže si umím představit, že bych si je jednou na sebe třeba vzala. Ale není to teď určitě na pořadu dne“, prozradila krásná partnerka Jágra. S žádnou z partnerek hokejista nezaložil doposud rodinu, zda zplodí potomka s Dominikou je zatím ve hvězdách. „Jaromír má k dětem bližší vztah než já. Neměla jsem mladšího sourozence, a když vidím malé děti, tak nevím, jak s nimi komunikovat. Jarda chodí s malými dětmi i trénovat, rozumí si s nimi a ony ho mají rády,“ prozradila Dominika.