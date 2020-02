Beznadějná situace Dominiky Gottové: Bez Tima Tolkkiho bude řešit jenom dluhy!

Dominika Gottová o rozvodu s Tolkkim už mluví několik měsíců, zatím se ale k věci nemá. Je snad důvodem fakt, že na ní spadnou manželovi obrovské dluhy?

Podivných věcí je kolem této dvojice více. Nikdo například nechápe, za co Tolkki v Praze aktuálně žije! Bydlí v drahých hotelech, jezdí taxi službou a Dominiku pozval na večeři do podniku, kde platil za večeři minimálně dva tisíce.

Možná se ještě manželé dohodli, že se pokusí udělat poslední zoufalý krok, a to napadnou závěť Karla Gotta. Tím by se milionové dluhy vyřešily, a dříve zamilovaná dvojka, by se mohla konečně rozvést. Jak se ale budou věci do budoucna odehrávat, je zatím skutečně ve hvězdách… Sledujte ale Šíp a vše se dozvíte!