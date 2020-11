Dominika Gottová utíká do Finska. Proč? V Čechách trpí paranoiou

„Někdo by to nazval paranoií, což nemůžu posoudit, nejsem psychiatr, každopádně je fakt, že Dominika působí jako dost labilní člověk. A to, že ji v Česku hned každý pozná, jí moc nepřidávalo. Ve Finsku je noname, když bude chtít, klidně se tam může vrátit do starých kolejí a nikdo nic nebude řešit,“ dodává.

Lehkou paranoiou dost možná opravdu trpí. V Čechách už zkrátka nechce být a tak jede zpět do země, kde roky žila s manželem Timo Tolkkim. S tím se přitom chtěla rozvést, ale to si zjevně rozmyslela. Je otázkou, zda jim to tentokrát vyjde.