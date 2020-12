Dominika Gottová: Šokující prohlášení! Do čeho ji nutil otec Karel Gott?

„Říkal, že bych je měla mít. A to z toho důvodu, aby se o mě měl kdo na stará kolena postarat. Mít dítě jenom z toho důvodu, abych byla zajištěná na stáří, to je také sobeckost,“ popsala Dominika, co jí říkal tatínek.

Ona sama si nemyslí, že je sobecká. Chce mít svoji volnost a víc ji nezajímá. „Sobecký život by to byl, kdybych ty děti měla. Sobeckost podle mě je taková, že někteří lidé si pořizují děti jenom kvůli tomu, aby ve společnosti měli ten status. Žijí život, jak by se mělo, ale potom se o ty děti pořádně nestarají,“ konstatuje.