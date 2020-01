Dominika Gottová: Bojuje o dědictví po otci! S právničkou vraha Kajínka!

Když se v dobách boje s první rakovinou Karel Gott rozhodl vše přepsat na svou manželku Ivanu, veřejnost to poměrně šokovalo. Známý zpěvák totiž ze závěti jaksi vynechal obě starší dcery!

Lucie Kovaříková dostala tehdy byt v Košířích za čtyři miliony, který jí otec za další milion a půl nechal přestavět a také zaplatil svatbu v hodnotě 12000 Kč.

Nejstarší Dominice pak dal výše zmiňovaných 2,5 milionu a vše ostatní spadlo do klína Ivaně Gottové. Jenže, z právnického hlediska je toto jednání protiprávní a nelze to považovat ze strany dcer jako zřeknutí se veškerého dědictví! To si nejspíš uvědomila i Dominika Gottová, která bude o peníze po otci nyní bojovat!