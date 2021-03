Dominika Gottová a její návrat k Tolkkimu: Tichá dohoda, nebo další podraz?

Dominika Gottová před časem oznámila, že chce obnovit svůj vztah s manželem Timem Tolkkim. Nedávno kvůli tomu odletěla do Finska zařídit vše potřebné, než se natrvalo odstěhuje. Jenže na znovushledání manželů je hned několik podivností!

Dominika Gottová v Čechách vydržela zhruba rok a půl. Samota, nedostatek pracovních nabídek a nechtěná mediální pozornost ji nakonec dotlačily k návratu do Finska.

Dceru Karla Gotta navíc svazuje v pražském nájemním bytě velmi nevýhodná smlouva, majitel ji dokonce vydíral, že pokud se zpozdí s platbou, znemožní ji v bulváru.

K tomu Gottové lékaři na konci roku diagnostikovali četné zdravotní problémy: Dominiku trápí vysoký tlak, cukrovka a ztučnění jater. Tyto diagnózy vyžadují přísné dodržování životosprávy, jinak mohou mít fatální následky. Dcera slavného zpěváka se ale přesto rozhodla odjet ze země.

Dominika Gottová chtěla utéct. Dohodla se s Tolkkim?

Gottová již delší dobu ve všech rozhovorech zmiňovala, že jí v Čechách nejvíc vadí mediální pozornost. To byl jeden z důvodů, proč se rozhodla sehnat byt v Helsinkách.

Dominika je ale v tíživé situaci a nájmy ve Finsku rozhodně nejsou levná záležitost. Proto požádala o sociální bydlení, na které má s Timem Tolkkim nárok, stát totiž poskytuje manželům v nouzi levné byty.

Tolkki, který sdílí na Facebooku každý svůj krok, se samozřejmě ozval i z Finska, kam přiletěl za svou ženou. Dlouho se však nezdrží, už nyní plánuje cestu do Mexika. To samozřejmě budí otázky, zda se náhodou Timo s Dominikou nedomluvili pouze kvůli bydlení a jakmile ho získají, prchne finský hudebník pryč!

Timo Tolkki odjíždí na konci března do Mexika

Timo Tolkki v době odloučení od své manželky Dominiky Gottové rozhodně netruchlil. Naopak si užíval života rockové hvězdy v Mexiku, kde má velikou fanouškovskou základnu.

Finský hudebník měl několik poměrů s výrazně mladšími slečnami a evidentně ho to táhne zpět. "Plánuji show pro 300 lidí, bude to v dubnu a zvu všechny metalisty z celého Mexika. Budu hrát písně od Stratovarius, ale i vlastní tvorbu z mých sólových alb. Prosím šiřte tuto informaci, mám v tom veliké finanční riziko. Dělám to pro Vás, protože musíme začít znovu žít," zve Tolkki na svém Facebooku na koncert do Mexika.

Hudebník mimo jiné poradil, že pro vstup do země není potřeba testy na koronavirus a pozval i fanoušky z celého světa. "Mexiko povoluje vstup bez covid testu či karantény, takže pokud chcete odkudkoliv přiletět, jste víc než vítáni," píše na svém profilu.

Zda Tolkki pánuje vzít na "výlet" i manželku Dominiku, není jasné. Nechme se tedy překvapit, zda příběh dopadne happyendem, nebo Gottová zažije po boku manžela zklamání. Nebylo by to totiž poprvé, kdy ji maniodepresivní hudebník vrazil nůž do zad…