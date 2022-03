Dominika Gottová lže? Výpovědi Vojnara i exministra Vojtěcha to naznačují

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová ve Finsku stále hledá práci, mezitím ale neztrácí čas. Nejstarší dcera Karla Gotta rozjela v Čechách hudební kariéru a údajně oslovila exministra Adama Vojtěcha ohledně zaměstnání na velvyslanectví. Vojtěch ale veškerou komunikaci s Gottovou popřel a podle Petra Vojnara ani za skladbu Pro tebe nevydělala Dominika zrovna balík.

Dominika Gottová se před rokem vrátila do Finska za svým manželem Timem Tolkkim, zatím ale stále nenašla vhodné zaměstnání. Dcera slavného zpěváka se hlásí v Helsinkách na pozici ostrahy nákupního centra, štěstí jí ale doposud nepřálo, a proto je stále bez práce.

Gottová je ve velmi tíživé finanční situaci a neustále vymýšlí nové způsoby, jak si přivydělat. Loni vydala knihu o svém zesnulém otci Poslední roky s Karlem a v lednu vypustila do světa svůj první hudební počin, píseň Pro tebe.

Za spolupráci s Petrem Vojnarem a Gabrielem Grillottim měla Dominika podle některých webů inkasovat obří sumy, Vojnar ale tvrdí, že jsou tyto částky přehnané.

Žádné veliké cifry to nebyly

"Nestálo to víc, než kterékoli jiné projekty. Já jsem viděl spoustu čísel, kolik za to měl kdo dostat, ale je to normální umělecká smlouva. Já jsem za svoji první desku před dvaceti lety dostal milion, tak mi nepřijde, že teď, když to stojí pár desítek, nebo set tisíc, myslím globálně ten projekt, to byly nějaké horentní sumy. To jsou naprosto běžné náklady. A tím, že Dominika bydlí ve Finsku, tak firma logicky platila náklady na cestování. Žádné velké cifry to opravdu nebyly," odhalil Petr Vojnar pro super.cz, kolik ve skutečnosti dostala Dominika Gottová za svou debutovou skladbu.

Jelikož skladbu za měsíc vidělo témě čtvrt milionů diváků na Youtube, producent nevylučuje další spolupráci s Gottovou.

"Nějaké další plány máme. Ale vyhodnotíme si, jestli nám to přijde smysluplné, a také, jestli najdeme téma. Řekněme si upřímně, že vždycky je to spíš o tom, co než s kým. Takže když najdeme téma, tak třeba zase s tou Dominikou," přiznal Vojnar s tím, že případným spolupracím nechává dveře otevřené.

Adam Vojtěch vše popřel

Jelikož Dominika Gottová zatím v Helsinkách vyčkává, zda ji přijmou na pozici security, zkoušela dle svých slov štěstí také na finském velvyslanectví. Kvůli práci měla oslovit bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, ten ale jakoukoliv komunikaci s Gottovou dcerou popřel.

"Dobrý den, nikoli, není to pravda," odpověděl Vojtěch webu Extra na otázku, zda je s Dominikou v kontaktu. Exministr navíc dodal, že ani samotné velvyslanectví nemá o údajných aktivitách Gottové žádné informace.

"Ne, taková komunikace neprobíhá," dodal důrazně Adam Vojtěch a jasně se ohradil proti jakékoli formě domlouvání se s Dominikou Gottovou. Není tajemstvím, že Slavíkova dcera řeší dlouhé roky závislost na alkoholu a lécích a její poslední prohlášení vyvolávají dotazy, zda opět nezačala řešit své problémy pravidelným pitím…

Píseň Pro Tebe sklízí překvapivé úspěchy

