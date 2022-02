Dominika Gottová míří vysoko: Oslovila exministra a snaží se získat balík peněz

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová opět vystrkuje růžky. Černá ovce rodiny Gottových se rozhodla, že se dědictví po otci jen tak nevzdá. Kromě toho Dominika rozjela v Čechách hudební kariéru, a to není zdaleka vše. Gottová oslovila bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se zajímavou nabídkou na spolupráci.

Dominika Gottová je zpět v Helsinkách už rok, zatím se jí ale v zemi příliš nedaří. Nejstarší dcera Karla Gotta je aktuálně finančně závislá na svém manželovi Timovi Tolkkim, se kterým společně bydlí ve státním bytě v Helsinkách. Hudebník ale ve snaze vydělat alespoň nějakou korunu tráví většinu času v Mexiku a se svou ženou se vídá spíše sporadicky.

Dominika minulý rok propadla u zkoušek na pozici ostrahy v nákupním centru a doposud nikde nezískala stálé zaměstnání. Není tajemstvím, že je v zoufalé finanční situaci, a proto zkouší štěstí hned na několika frontách.

Gottová nedávno vypustila do světa svůj hudební počin s názvem Pro Tebe. Píseň nazvala osobní zpovědí a od veřejnosti překvapivě dostala poměrně veliké množství kladných ohlasů. Úspěch pak namotivoval Dominiku natolik, že se rozhodla svou kariéru namířit o něco výše, než tomu bylo v minulosti.

Z lahůdek rovnou na ambasádu

Dominika Gottová je sice vzdělaná žena, nikdy ale nedokázala svůj potenciál příliš využít. Ve Finsku se proto živila dlouhá léta jako servírka v sushi baru a během svého pobytu v Čechách skončila za pultem jako prodavačka v lahůdkách. Stát dlouhé hodiny jako obsluha ale začalo Gottové po letech vadit, a proto chce zcela změnit obor. S novou kariérou by Dominice měl pomoct bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

"Když jsem ještě žila v Česku a věnovala se krátce produkci, tak jsem na něj dostala číslo, protože jsem mu musela zavolat a pozvat do daného média na rozhovor," vysvětlila Blesku nejstarší dcera zesnulého hudebníka, jak přišla ke kontaktu na velvyslance a dodala, že nepsala Vojtěchovi poprvé. "Psala jsem mu už před rokem, kdy tady měl jako velvyslanec nastoupit, ale nakonec se pak znovu stal ministrem," překvapila Gottová. "A teď jsem panu Vojtěchovi napsala, zda by byla možnost se v Helsinkách setkat, až tady bude."

Na ambasádě by se prý Dominika chtěla věnovat produkci kulturních akcí. "Moc by mě to bavilo. Myslím, že za ty roky, co žiju ve Finsku, bych mohla být užitečná," věří si. Jakou ale odepsal exministr odpověď, zatím Gottová prozradit nechtěla. "Nechci to řešit veřejně. Až bychom se setkali a případně se na něčem domluvili."

Dědictví si nechce nechat ujít

Snaha vydělat si peníze na život u Dominiky Gottové neskončila pouze hledáním práce a rozjížděním nových projektů. Dcera Slavíka se rozhodla, že zkusí napadnout otcovu závěť, ze které se před lety dobrovolně vyřadila podepsáním dohody.

Gott měl Dominiku vyplatit jednorázovou sumou šest milionů korun a požadoval za to slib, že nebude dcera po jeho smrti již nic vyžadovat. Gottová se ale nyní hodlá bránit a chce dokázat, že jednala pod nátlakem a navíc pod vlivem prášků a alkoholu.

Jako právoplatná dědička by měla samozřejmě Gottová nárok na mnohem vyšší čásku, než jakou přijala před lety a ze které už dnes nemá ani korunu. Pokud by Dominiky stížnost dopadla dobře a soud by skutečně uznal její argumenty, mohla by si přijít na pořádný balík. V tomto případě by již nemusela Gottová řešit žádnou práci a mohla by si už jen užívat zděděné jmění. K šťastnému scénáři ale povede pro dceru legendární hvězdy ještě velice trnitá cesta.