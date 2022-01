Gottová jako na houpačce: Léky, pití, pokus o sebevraždu a neustálé stěhování

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová poslední tři roky neví, jak naložit se svým životem. Dcera Karla Gotta během tohoto období několikrát změnila své plány a prakticky nic jí nevychází tak, jak by si představovala. Místo úspěchů tak sklízí Dominika jednu studenou sprchu za druhou.

Být dcerou nejslavnějšího zpěváka je pro Dominiku Gottovou odjakživa spíše prokletím. Na rozdíl od svého otce totiž Dominika nikdy po slávě netoužila, proto před dvaceti lety emigrovala do Finska za svým manželem Timem Tolkkim.

Karel Gott ze vztahu své prvorozené dcery nikdy nebyl nadšený a netajil se tím, že svého zetě neměl zrovna v oblibě. Na konci života zpěvák dokonce několikrát vyslovil přání, aby se Dominika vrátila do rodné země. Ačkoliv se mu to nakonec splnilo, radostné zprávy se bohužel nedožil.

Gottová se rozhodla z Helsinek odejít poté, co nachytala Tolkkiho s milenkou v jejich bytě a už jí s nevěrným manželem došla trpělivost. Dominika chtěla začít v Čechách od nuly a hodit minulost za hlavu, její pobyt v Praze ale bohužel připomínal jízdu na horské dráze.

Vyhazov z bytu, požár, litry alkoholu a vážná nemoc

Dominika Gottová po svém příjezdu našla azyl u své kamarádky Šárky Rezkové, nakonec ale přátelská pomoc skončila ostrým sporem. Gottová totiž na návštěvě dle hostitelky popíjela litry tvrdého alkoholu i vína a vše vyvrcholilo tím, když opilá Dominika málem zapálila dům od hořící cigarety.

Rezkové tehdy došla trpělivost a vyhodila "vzácnou" návštěvu na ulici. Gottové se pak podařilo sehnat vlastní bydlení, ani poté se ale její situace příliš nelepšila. Prací barmanky si vydělala sotva na nájem a navíc se začala na jejím zdraví podepisovat dlouhodobá konzumace léků a alkoholu.

Dominika opakovaně zkolabovala a skončila v péči lékařů, kde si vyslechla smutný verdikt. Za roky neřízeného života si vypěstovala těžkou cukrovku, a to není jediná vážná diagnóza. Dcera Slavíka trpí vysokým tlakem a ztučnělými játry, neboli steatózou. Nahromaděný tuk v játrech postupně zasáhne zdravé oblasti, takže funkční tkáně je čím dál méně. Tehdy doporučili odborníci Gottové okamžitě nastoupit na odvykací kliniku, to ale odmítla s tím, že se bude léčit až v Helsinkách, kde jí nabídli volnější režim. Nakonec v zařízení vydržela deset dní.

Pokus o sebevraždu, dluhy i zničený byt

Útěk do Finska měl být dalším novým začátkem pro Dominiku Gottovou. Hned při prvním výletu za manželem se ale pokusila dcera slavného zpěváka o sebevraždu. Naštěstí se jí to nepovedlo a do země se během pár týdnů skutečně přestěhovala.

Původně růžové plány o obnoveném manželství a bezstarostném životě mimo pozornost médií ovšem rychle vystřídala drsná realita. Dominika se musela zabydlet v sociálním bytě, jelikož neměla na standardní nájem. Timo Tolkki místo podpory své manželky sbalil kufry a odjel dělat kariéru do Mexika, takže Gottová opět zůstala na vše sama. Nakonec se rozhodla pro další stěhování do Prahy, jelikož ani po roce nenašla ve Finsku práci.

V Praze ale na Gottovu dceru čekají další starosti. Při rychlém odletu totiž po sobě nechala Dominika v pronajatém bytě dluh kolem třiceti tisíc korun, které požaduje majitelka zaplatit. O této povinnosti ale prý Dominika ví a chystá se vše uhradit a začít s čistým štítem. Zda se jí tentokrát povede lépe než v minulosti, ukáží již příští týdny.

Zdroj: Šíp