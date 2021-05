Dominika Gottová ve Finsku: Drsná rvačka v metru! Následky mění její plány

Dominika Gottová už se natrvalo vrátila do Finska, po pár dnech ale zažila v metru děsivý zážitek. Neznámý pachatel se rval s ochrankou a přitom ji povalil na zem. Z celého zážitku má Gottová trauma a mění proto své pracovní plány.

Dominika Gottová zkoušela štěstí v Čechách necelý rok a půl, po sérii neúspěchů se ale rozhodla vrátit do Finska, kde prožila většinu svého života.

Jedním z důvodů úprku dcery Karla Gotta, byla mimo jiné nechtěná mediální pozornost. Kvůli slavnému otci se často stávala terčem útoků a to i v při běžných situacích, jako je nakupování.

"Vím, že jsem přibrala, ale za to mohla ztráta zaměstnání, neustálé sezení doma, a také mé zdravotní problémy. Ale aby mi paní prodavačka v supermarketu řekla, abych si místo klasického jogurtu, který jsem si chtěla koupit, raději vzala nízkotučný, to už je na mě moc. Když jsem ještě dělala v baru či v lahůdkách, lidé se na mě chodili dívat jak na zvěř někde v pavilonu. Bylo to strašné! Tohle ve Finsku nezažiju," postěžovala si Gottová Blesku.

Neznámý pachatel povalil Gottovou na zem

Dominika Gottová se na nový začátek v Helsinkách velmi těšila, před pár dny ale prožila velice nepříjemný incident v metru.

Při čekání na spoj se Gottová nečekaně připletla k rvačce. "Stála jsem tam a vedle mě přiběhl nějaký šílený tmavý muž. A najednou po něm skočili securiťáci, ochranka metra. Při té bitce mě povalili na zem a měla jsem co dělat, abych se zvedla a utekla. Jen zázrakem se mi nic nestalo. Byl tam šílený křik. Celkem se s tím chlápkem praly dvě ženy a jeden chlap," svěřila se s děsivým zážitkem webu Aha.cz

"Byla to sebeobrana. Snažili se ho vyvést z metra po dobrém, protože dělal neplechu. Ale on na tu ochranku fyzicky zaútočil, a proto došlo k té bitce," doplnila dcera slavného zpěváka.

Dominika Gottová se práce ochranky nyní obává

Gottová se před odjezdem do Finska pochlubila, že plánuje změnu zaměstnání. "Přihlásila jsem se na rekvalifikační kurz, byla by to absolutní změna oboru. Ještě nevím, jestli mě vezmou, protože mi bylo řečeno, že je hodně žadatelů, to se ukáže během května a června. Přihlásila jsem se raději na dva stejné rekvalifikační kurzy securitas," prozradila Super.cz.

Po drsné rvačce ale Dominika své plány ještě přehodnotila, ochranku v metru kvůli bezpečnosti dělat nechce. "Radši půjdu dělat securiťačku v obchodním centru, v metru je to nebezpečné. Tam bych po této zkušenosti pracovat nechtěla," přiznala.

Gottová se po tomto zážitku nyní ještě více těší na svého manžela Tima Tolkkiho, který by ji v tíživé situaci jistě ochránil. Ten je aktuálně v Mexiku a za svou ženou se chystá někdy na konci května. Do Česka se Dominika chystá na podzim, čeká ji zde série autogramiád její knihy a setkání s fanoušky Karla Gotta.

Dominika Gottová se v Čechách necítila dobře.

