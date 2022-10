Dominika Gottová je stále bez práce: Ve Finsku přesto žije na vysoké noze

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová se před nedávnem zřekla možnosti soudit se o majetek po zesnulém otci Karlovi Gottovi, přesto si ale ve Finsku dopřává život v luxusu. Dcera známého zpěváka sice nic z dědictví nedostala, v Helsinkách ale dostává více než štědré příspěvky.

Dominika Gottová se do Finska vrátila před dvěma lety, zatím si ale stále nenašla zaměstnání. Ačkoliv dcera Karla Gotta v minulosti avizovala, že si dělá kurz na pozici ostrahy v nákupním centru, do práce dodnes nenastoupila.

Není tomu dlouho, co Dominika navíc dobrovolně vzdala boj o miliony po svém otci. "Rozhodla jsem se, že už to nebudu řešit! Kdo se chtěl napakovat, se napakoval. Myslím, že by se táta divil," vzkázala drsně Gottová své maceše a sestrám skrze web ahaonline.cz.

Vzhledem k tomu, že žije Dominika ve Finsku dle dostupných informací na vysoké noze, začalo se dokonce spekulovat, zda náhodou prvorozená dcera Slavíka nedostala od Ivany Gottové obnos, který ji měl umlčet. To ovšem nejmenovaný zdroj z okolí Gottové vyloučil.

Žádné peníze nedostala

"Dominika od Ivany žádné peníze nedostala. Může si dovolit utrácet za drahá jídla a podobně, protože každý měsíc dostává státní podporu zhruba 1600 eur a na byt jí z velké části přispívá město. Na zábavu jí tedy zbude hodně peněz," svěřil se Expresu důvěryhodný informátor, který si nepřál být jmenován.

Podle svědka jsou vztahy mezi Ivanou Gottovou a Dominikou stále na bodu mrazu a tedy veškeré fámy o mimosoudním vyrovnání jsou pouze smyšlené výplody. Důvodem, proč se nejstarší dcera Karla Gotta přestala soudit o dědictví, je prý fakt, že na peníze po otci nedosáhla ani její mladší sestra Lucie.

"Dominika si myslela, že v dědickém řízení je zahrnuta její mladší sestra Lucie, která stejně jako ona před lety podepsala smlouvu o narovnání a dostala od otce šest milionů korun. Z toho důvodu si přišla Dominika podvedená. Nechápala, proč by měla Lucie dědit a ona ne. Od svých právníků se ale nedávno dozvěděla, že to byla mylná informace a v dědickém řízení Lucie nefiguruje," doplnil zdroj. I bez milionů po slavném zpěvákovi ale díky pomoci od státu Dominika netrpí. Peníze jí navíc posílá i její manžel Timo Tolkki, který si vydělává většinu roku v jižní Americe, kde koncertuje nebo vyučuje hru na kytaru.