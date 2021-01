Dominika Gottová si vyslechla smutný verdikt lékařů: Jde jí o život!

Gottova dcera si vyslechla u lékaře vážnou diagnózu, trpí ztučnělými játry neboli steatózou. Nahromaděný tuk v játrech postupně zasáhne zdravé oblasti, takže funkční tkáně je čím dál méně.

Steatóza navíc může vést až k vážnému poškození jater, cirhóze, selhání či rakovině. "Na to jsem také dostala léky, je to síla! Vím a cítím, že se sebou musím něco dělat," řekla Aha Dominika Gottová.

Zda se ale dokáže vedle maniodepresivního manžela vzdát své závislosti na alkoholu a šlápnout na brzdu včas, to ukáží až příští měsíce. Snad to bude pro Gottovou dostatečné varování a změní své zažité návyky, které ji doslova přivádí do hrobu.