Dominika Gottová: Všechny sliby porušila, nyní se odkazuje na zesnulého otce!

Dominika Gottová nastoupila před pár dny ve Finsku na léčení, které už dlouhé měsíce odkládala. Nejstarší dcera Karla Gotta se nechala z Helsinek slyšet, že doufá, že ji tatínek vidí z nebe. Jenže, ze svých slibů otci nesplnila Dominika vůbec nic a v Čechách navíc nechala svou těžce nemocnou maminku, které plánovala být na blízku!

Dominika Gottová se do Prahy vrátila s velikými ambicemi změnit svůj život k lepšímu. Po devatenácti letech se rozhodla ukončit své nefunkční manželství s Timem Tolkkim a odstěhovala se z Helsinek.

V Čechách se ale prvorozené dceři slavného zpěváka příliš nedařilo. Na konci loňského roku navíc Gottová přišla o svou práci v lahůdkách a ocitla se tak ve finanční krizi, ze které hledala východisko.

Nakonec nejjednodušší řešení bylo pro Dominiku sbalit kufry a vrátit se do Finska. Jenže, tímto rozhodnutím porušila hned několik slibů, které dala před smrtí svému otci, Karlu Gottovi.

Dominika Gottová chtěla být matce na blízku, nakonec odjela tisíce kilometrů daleko

Karel Gott svého zetě Tima Tolkkiho nikdy nemusel. Zpěvák věděl, že v jeho společnosti to jde s jeho dcerou Dominikou od desíti k pěti. Není divu, že Gottová od svého otce často slýchala, aby z toxického vztahu odešla.

Když se konečně odhodlala udělat tento vážný krok, bylo už pozdě, Gott totiž podlehl rakovině dřív, než se dobré zprávy dozvěděl. I když měla zprvu Gottová skutečně ambice svou situaci otočit k lepšímu, uběhl rok a dnes je vše jinak.

Dominika se vracela do Prahy nejen kvůli přání otce, ale také chtěla být co nejblíž své mamince Antonii Zacpalové, která žije trvale v domově důchodců. "Teď jsem našla bydlení ve Vysočanech! V této čtvrti bydlí v domově pro seniory i moje maminka. Moc se těším, že k sobě budeme blíž," radovala se minulý rok v březnu. Gottová ale nakonec neunesla nátlak bulvárních médií a odjela do Helsinek, kde chce opět žít natrvalo.

Gottová nastoupila ve Finsku do léčebny, motivací je pro ni stále slib otci

Dominika Gottová si sotva stihla ve Finsku vybalit kufry a už se nechala hospitalizovat v léčebně kvůli své závislosti na lécích na spaní. Na vše v cizí zemi navíc zůstala sama, jelikož její manžel Timo Tolkki odletěl dělat kariéru do Mexika. Podle jeho ženy jel pouze vydělat peníze a za pár týdnů se za ní vrátí.

"Nabízeli mi léčení v Praze, ale to jsem odmítla, jelikož jsem nechtěla být na očích lidem, kteří mě znají," vysvětlila webu Blesk.cz, proč nevyhledala pomoc dříve. "Ze stresu jsem v poslední době špatně spala a opravdu už se to nedalo řešit tolika léky na spaní. Proto jsem vyhledala pomoc," citoval Dominiku Cas.sk.

Gottové jde tentokrát skutečně o život, trpí těžkou cukrovkou, ztučněním jater a vysokým tlakem a lékaři jí dávají poslední šanci své démony vyřešit, než bude pozdě! Jenže, celé léčení má jeden háček, dcera Slavíka totiž chce řešit pouze závislost na lécích, alkohol hodlá dál konzumovat, pouze v omezené míře. "Jednu sklenku denně si poté budu dávat dál, ale potřebuji to stáhnout na nějakou únosnou míru," šokuje Dominika. "Snad táta z nebe vidí, že se snažím," dodala.

Zda nakonec bude už několikátá ambulantní léčba pro Gottovu úspěšná, ukáží až další týdny. Pokud se ovšem nehodlá vzdát své "jediné skleničky" denně, obáváme se, že z Helsinek dobré zprávy přicházet nebudou…