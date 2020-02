Alkohol se vymyká její kontrole? Dominika Gottová byla na koncertě pod parou!

Tolkki si dal schůzku s Gottovou ještě před koncertem, a než odešli do klubu, strávili spolu několik desítek minut na hotelovém pokoji. Gottová dokonce po skončení koncertu u manžela na hotelu přespala! Oba však tvrdí, že jsou přátelé a nic nebylo.

Více znepokojující však byla Dominika a její konzumace návykových látek. Ještě nedávno tvrdila, že abstinuje, na večírku ovšem holdovala alkoholu bujaře do ranních hodin, a ne v malé míře, což potvrdili i očití svědci!

"Normálně pila celý večer a voda z kohoutku to rozhodně nebyla. Když odcházela, dost se motala," potvrdil jeden z účastníku akce naší redaktorce! Zda má Gottová své démony pod kontrolou, jak tvrdí, je opravdu velice nejisté. Budeme jí ale držet palce, aby se opět neponořila do stejného modelu života, jako měla s Tolkkim ve Finsku. To by byl totiž začátek konce…