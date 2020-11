Dominika Gottová: Vzdala boj se závislostí? Její maminka Antonie je v šoku!

"Já jsem z toho úplně vyřízená! Pořád se snažím uklidňovat tím, že je to její život, ale moc mě to trápí a mám o ni strach," řekla deníku Aha šokovaná Antonie Zacpalová.

Dominika Gottová prý svou maminku informovala že letí do Finska až když byla na letišti! "Volala mi pár minut před odletem s tím, že jede pryč, ale že se vrátí. Psychicky mě to nenechává v klidu, ale budu si prostě přát, aby by to bylo dobré. I když si o tom myslím své," tvrdí Zacpalová.

Jak nakonec opětovný návrat manželů bude v praxi probíhat a zda se Gottová opravdu přestěhuje zpět do Finska, ukáží až příští týdny. Na jednom se ale přátelé i fanoušci Dominiky shodují, Tolkki svým nezřízeným pitím alkoholu a životem na hraně rozhodně není pro ni ideální partner ani opora do života. Necháme se tedy překvapit, jak dlouho Gottové její optimismus vydrží, nebo si rychle vzpomene, proč od manžela před rokem utekla…