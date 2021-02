Dominika Gottová v slzách: Její maminka Antonie Zacpalová se nakazila covidem!

Dominika Gottová je onemocnění maminky naprosto zoufalá. "Maminka měla velké horečky. Starají se o ni doma pečovatelky. Jestli mi odejde, tak to nezvládnu! Byla bych úplně sama, bez mateřské lásky," děsí se nejstarší dcera Karla Gotta nejhoršího.

"Modlím se, ač na Boha nevěřím, ať to přežije! Není to tak dlouho, co odešel tatínek. Maminka musí žít, prosím!" řekla zdrcená Gottová výše zmíněnému webu.

Zatím není jasné, od koho se Zacpalová koronavirem nakazila, Gottová si je však jistá, že od ní maminka vir nechytila.