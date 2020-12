Dominika Gottová o svém bratrovi: Vím, o koho jde, národ si zaslouží znát pravdu

„Více méně žádný, protože Lucka chtěla být v kontaktu, ale po mém návratu jsem se od jejího manžela dozvěděla, že je velmi ovlivnitelná Ivanou a že to nepovažuje za dobrý nápad. Já jsem zavolala a nikdy mi Lucka nevolala zpátky,“ popisuje Dominika, jak probíhal jejich kontakt.

„Po celá léta, co jsem žila ve Finsku, jsme si volaly k Vánocům a k narozeninám. Vždycky se ode mě očekávalo, abych to byla já, kdo kontaktuje toho druhého, ale myslím, že by to mělo být oboustranné,“ myslí si.