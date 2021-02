Dominika Gottová terčem nechutného vydírání: Co jí hrozí, když nezaplatí nájem?

Do nového bytu se Dominika Gottová od Šárky Rezkové stěhovala loni v březnu, o pár měsíců později už ale hledala jiné bydlení. Tehdy nebylo jasné, proč chce stávající místo opustit.

Web Expres.cz ale získal část nájemní smlouvy Gottové, která leccos vysvětluje. Majitel bytu do ní totiž dopsal velice nezvyklou pasáž!

"Já jako nájemce jsem si v souvislosti s nájemní smlouvou vědoma, že pokud se ocitnu v prodlení s úhradou nájemného či jiných plateb dle odstavce 4.2 a 4.3 nájemní smlouvy o více než 30 dní, může to pronajímatel dle svého uvážení pro ochranu práv a právem chráněných zájmů pronajímatele a v zájmu úhrad dlužných částek zveřejnit předem neurčenému okruhu adresátů prostřednictvím tisku, elektronické pošty, internetu či jiných obdobných hromadných sdělovacích prostředků," stojí v dokumentu. Pro Dominiku to znamená jediné, pokud by zpozdí s platbou, její bytný nebude váhat na ni do médií vytahovat jakoukoliv špínu! Právě tato vyděračská smlouva může být jedním z důvodů, proč se chce co nejdříve vrátit do Finska.