Je mi to líto! Dominika Gottová promluvila o milionovém dědictví. Kolik dostala?

Už nechtěla žít v dlouhodobě nefunkčním vztahu, tak utekla do Čech, kde se usadila. S manželem už v nové etapě nepočítá. Blbé pro ni je, že on počítá s ní. Maniodepresivní Tolkki se totiž též přestěhoval do Prahy a taky se chce zde usadit. Náhoda?

Podle něho ano. „Žádost o rozvod jsme podali oba. Souhlasím s ní,“ prozradil Šípu. Momentálně se nachází na Kostarice a pak jede do svého oblíbeného Mexika. „Mám tam jedno vystoupení a pak jedu do Mexika na dva týdny. Pak se vracím do Prahy. Do Finska už nejedu. Budu tam jezdit, mám tam rodinu, ale nebudu tam žít,“ pokračoval Timo, který má svoje plány.