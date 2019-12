Nečekané: Dominika Gottová může získat otcovy miliony!

"Nejsem sice specialista na dědické právo, ale jako právník se na tuto situaci dívám tak, že to samozřejmě vypadá divně. Vyplatit dítě mnoho let před smrtí tak nízkou částkou určitě není v pořádku." říká Rádl!

Na dotaz, jaké by podle něj měla šance u soudu překvapivě odpovídá kladně! "Můj názor je, že by měla velkou šanci. Zákon zní v tomto jasně a dostala pouze velmi malé procento z celkového podílu. Stačí dobrý právník a já bych to viděl velice pozitivně," šokuje právník novým pohledem na situaci!

Ivana Gottová by se tedy měla začít obávat, pokud by si totiž Dominika uvědomila jaké má eso v rukávu, mohla by vdova přijít i o desítky milionů! Teď vše závisí na nejstarší dceři Gotta, půjde proti své maceše?