Proč neměla Dominika Gottová děti? Její odpověď vás překvapí!

"Někdy svoje názory měním, někdy se plány mění za mě. Ale moje touha po volnosti se za celý život nezměnila," řekla Dominika Gottová výše zmíněnému webu.

"Ráda si zajedu na koncert do zahraničí, nebo do oblíbeného Hon Kongu, kde jsem byla desetkrát. Cestování po celém světě je mým velikým koníčkem. Rozhodnutí nemít děti nevnímám jako sobecké, naopak, kdybych je měla a nevěnovala jim čas, myslím, že by to bylo mnohem horší. Sobeckost podle mě je taková, že někteří lidé si pořizují děti jenom kvůli tomu, aby ve společnosti měli ten status. Žijí život, jak by se mělo, ale potom se o ty děti pořádně nestarají," tvrdí přesvědčeně dcera Zlatého slavíka.

Dominika také přiznává, že její otec si velmi přál, aby se stala matkou. "Tatínek říkal, že bych děti mít měla. Prý hlavně proto, aby se o mě měl kdo postarat na stáří. To ale já osobně vnímám právě jako určitou sobeckost, pořídit si je jen proto, aby se o mě měl kdo starat," vylíčila Gottová Expresu svůj pohled na věc.

Aktuálně ale řeší nejstarší Gottova dcera zcela jiné problémy, zvažuje totiž návrat do Finska a obnovení svého vztahu s Tolkkim. Kam nakonec ale osud Gottovou zavede, ukáže až čas…