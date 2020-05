Otřesné dětství Dominiky Gottové: Tátu nevídala a na čas přišla i o maminku

„Vím, že když se nakonec vrátila a měla jsem jít zpátky domů, plakala jsem a za živého boha k ní nechtěla. Křičela jsem, že máma není moje máma a trvala na tom, že zůstanu s Jůlinkou,“ řekla Dominika, která o tomto tématu dodnes nerada mluví.

Příliš se nevídala ani s Gottem. Ten ji zajišťoval spíše materiálně, ale city najevo nedával. Je otázkou, proč si tehdy nevzal do péče Dominiku Gott. „Vůbec mě to nenapadlo. Ta naše setkání byla tak řídká, tak sporadická, že bych to považovala za nevhodné,“ chápe maminku Gottová.