Dominika Gottová: Finanční krize ji dostihla, musela prodat dary od tatínka!

Dominika Gottová se protlouká životem, jak umí, často se ale potýká s velikými problémy. Ne nadarmo má dcera Karla Gotta nálepku černé ovce rodiny. Kvůli finanční krizi musela Gottová prodat nejcennější věc- vzpomínku na slavného tatínka!

Dominika Gottová za poslední rok a půl zažila mnoho změn. Nejprve se snažila splnit otci jeho přání a proto se vrátila do Čech a opustila svého problémového manžela Tima Tolkkiho.

Předsevzetí otočit svůj život správným směrem ale Gottové dlouho nevydržel a na konci minulého roku se definitivně rozhodla, že v Čechách žít nechce.

Nejstarší dcera Karla Gotta požádala ve Finsku o sociální bydlení a před nedávnem si odstěhovala z Prahy poslední věci z bytu s tím, že se do rodné země už vracet nechce. "Těším se moc, byť jsem si myslela, že už se zpátky nikdy nevrátím. Nakonec se ukázalo, že přece jen jednadvacet let pobytu v zahraničí život ovlivní a v Česku jsem si nebyla schopná zvyknout. Na místní kulturu, na to, jak to tady chodí, na životní tempo. Nebo na poměr práce a výše výplaty," svěřila se před odletem do Helsinek.

Dominika Gottová se pomoci od otcovi manželky nedočkala

Dominika Gottová se svou macechou Ivanou Gottovou nikdy neměla zrovna vřelé vztahy, po smrti Karla Gotta se ale ještě více ochladily.

Není divu, že se vdova, která zdědila většinu z ohromné pozůstalosti po Karlu Gottovi, své nevlastní dceři ve finanční tísni nepomohla. Když byl ještě zpěvák naživu, nabízel Dominice zaplatit léčení na luxusní klinice, ona to ale odmítla. Proto se Ivana Gottová rozhodla ji nepodporovat a tak to zůstává i nadále.

"Od posledního rozhovoru s médii na téma já a Ivana se nic nezměnilo, není nic aktuálního. Nevím, jestli mě respektuje. Tím, že nejsme v kontaktu, nevím, co se odehrává v její hlavě nebo v jejích myšlenkách," sdělila Dominika, která věří, že si životem ve Finsku finančně polepší.

Po slavném tatínkovi zbyl Gottové jen řetízek, vše ostatní musela prodat

Dominika Gottová žila v Česku doslova od výplaty k výplatě a často jí mzda za odvedenou práci v lahůdkách nestačila ani na zaplacení nájmu. Nedostatek financí se Dominika rozhodla vyřešit prodejem cenností, které jí daroval otec. "Ve finanční krizi jsem byla nucena spoustu dárků od tatínka prodat," přiznala dle webu Sedmička.cz.

Poslední věc, která Gottové po otci zbyla, je zlatý řetízek a ten neprodala jen proto, že ho střežila její matka Antonie Zacpalová. "Teď mi ho maminka dala a já jsem byla dojatá, že mi po něm něco zbylo," neskrývala dcera Gotta radost.

Kromě rekvalifikačního kurzu na sekurity má nyní Gottová v plánu zhubnout, poslední dobou totiž výrazně přibrala a necítí se dobře. "Já vím, že jsem přibrala, ale udělalo mi to dobře na těle. Knedlíky, ovarové koleno, bůček a kachna s hodně omastkem, to mi bude chybět. Ve Finsku jsou na rozdíl od České republiky cenově dostupné ryby a mořské plody. K tomu nějaká zeleninka a trošičku přílohy. Ve Finsku je ale všem jedno, jak vypadám, protože jsem tam naprosto neznámá osoba. Když si vyjdu s kily navíc v teplácích a nenamalovaná, nikdo mě neřeší," těší se Dominika na nové začátky.

Kromě snížení váhy a shánění nové práce čeká ještě Gottovou dokončení léčby na závislosti na lécích, kterou podstupuje ambulantně v Helsinkách. "Budou mě neustále monitorovat. Mám povinnost docházet na kliniku a tam kontrolují vzorky mé moči, co se v tom organismu nachází. Jestli tam není víc, než mi bylo určeno, nebo jestli tam není něco jiného, co mi nebylo předepsáno," popsala Dominika, co ji ještě čeká. Nezbývá než jí popřát mnoho štěstí.

Gottová plánuje cestu do Čech nejdříve na podzim.

#youtube|IvszVMJKXwg|2s#