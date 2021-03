Dominika Gottová: Na vše zůstala sama, manžel se k ní vracet zatím nehodlá!

Dominika Gottová nastoupila na léčení ve Finsku a hodlá ho dotáhnout do konce. Žádných návštěv svého manžela Tima Tolkkiho se ale nedočká, hudebník se z Mexika zpět do rodné země zatím rozhodně nechystá.

Dominika Gottová byla donucena konečně začít řešit svůj zdravotní stav. Dceři Karla Gotta je osmačtyřicet let, trpí ale obtížemi, jako by jí bylo minimálně o dvacet více.

Těžká cukrovka, poškozená játra a nebezpečně vysoký tlak, můžou mít pro Gottovou smrtelné následky, což si po dlouhé době uvědomila i ona sama.

"Nabízeli mi léčení už v Praze, ale to jsem odmítla, protože jsem nechtěla být na očích lidem, kteří mne znají. Tuhle léčebnu ve Finsku znám, byla jsem tady kvůli nespavosti hospitalizovaná už na podzim 2018. A mám tady klid," vysvětlila prvorozená dcera slavného zpěváka deníku Blesk.cz, proč nastoupila do léčebny v Helsinkách.

Dominika Gottová se vrátila k manželovi, po pár dnech se ale opět jejich cesty rozešly

Dominika Gottová společně se svým manželem získala ve Finsku státní byt, nestihla se však ani zabydlet a už z něj odešla do léčebny. Ani Tolkki se ale v novém bydlení dlouho neohřál.

"Timo má v Mexiku práci, a tak musel letět. Čekají ho tam nějaká vystoupení a také kurzy na kytaru. Snad něco vydělá," sdělila Gottová s tím, že netuší, kdy se její manžel vrátí domů.

Na rychlý návrat to ale bohužel zatím nevypadá, hudebník má problém vydělat finance a navíc má naplánované koncerty minimálně do půlky května.

Tolkki se ze všech sil snaží vydělat peníze, zatím se mu to nedaří

Tolkki má ve Finsku veliké dluhy a chce pomoct své manželce Dominice Gottové, která musí stále platit nájemné v pražském bytě a k tomu jí přibyl nový v Helsinkách.

Jenže, první lekce pro muzikanty, kterou Tolkki v Mexiku uspořádal, dopadla fiaskem. Na kurz dorazilo pouhých pět zájemců. Timo se ale i přes počáteční neúspěch zatím nevzdává a nabízí další termíny svým fanouškům.

Mimo jiné plánuje Tolkki turné s názvem Masters and sinners tour 2021, které bude probíhat od začátku do poloviny května, dřív se muzikant za svou ženou nedostane. Gottová je tak opět na vše sama, zatím to ale vypadá, že jí nepřítomnost Tima nijak nevadí. "Vrátí se, až to všechno odpracuje! Prioritou je teď pro mě léčení. Samozřejmě, že ho pak ale budu mít ráda doma," říká Dominika, kterou čeká několik týdnů pod dohledem lékařů a evidentně je pro ni aktuálně na prvním místě její zdravotní stav. V minulosti se vždy nechala předčasně pustit na revers, necháme se tedy překvapit, zda tentokrát dotáhne léčení do zdárného konce, držíme palce.