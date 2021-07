Dominika Gottová si ve Finsku užívá naplno: Tokání s Timem a luxus na pláži!

Dominika Gottová si naplno užívá svůj staronový život ve Finsku, jak dokazují fotografie na Facebooku. Dcera slavného zpěváka předvedla, jak toká se svým manželem Timem Tolkkim jako zamlada a pochlubila se luxusem u moře!

Dominika Gottová se do Finska odstěhovala před více než dvaceti lety. Tehdy nejstarší dcera Karla Gotta následovala hlas svého srdce a po svatbě s hudebníkem Timem Tolkkim se Helsinky staly jejím domovem.

V roce 2019 přiznala Gottová vážné problémy v manželství, Tolkki jí prý kradl peníze a jako vrchol všeho si domů přivedl milenku a měl s ní sex přímo před zrakem své ženy! "Je mi strašně. Ta ženská je z Mexika, je jí 24 let a měli se poznat v září, kdy byl Timo na údajném turné po Jižní Americe. Jeden večer ji dokonce přivedl k nám domů. Šla jsem spát, byla jsem úplně rozhozená. A když jsem šla v noci na záchod, tak jsem je přistihla při sexu. Bylo to strašné," svěřila se tehdy Blesku s traumatizujícím zážitkem.

Po této zkušenosti se Dominika sbalila a odjela do rodné země, kde chtěla začít od nuly. Návrat do Čech navíc slibovala svému otci, ten se ho ale bohužel nedožil. Ze začátku to vypadalo, že se Gottové v Praze celkem daří, nakonec ale vše dopadlo úplně jinak, než sama plánovala.

Dominika Gottová neunesla mediální tlak, úprk do Finska byl nutností

Po letech života v cizině, kde Dominiku Gottovou nikdo neznal, byl pro ni návrat do Čech náročný. Kvůli slavnému otci se jeho nejstarší dcera stávala často terčem nechtěné pozornosti, kterou velice těžce snášela.

Nakonec se Gottová rozhodla pro útěk do Helsinek, což bylo nejjednodušší řešení. "Když jsem ještě dělala v baru či v lahůdkách, lidé se na mě chodili dívat jak na zvěř někde v pavilonu. Bylo to strašné! Tohle ve Finsku nezažiju. Vím, že jsem přibrala, ale za to mohla ztráta zaměstnání a neustálé sezení doma – a také mé zdravotní problémy. Ale aby mi paní prodavačka v supermarketu řekla, abych si místo klasického jogurtu, který jsem si chtěla koupit, raději vzala nízkotučný, to už je na mě moc," vysvětlila webu Blesk hlavní důvody svého rozhodnutí.

Po příjezdu do Finska nastoupila Gottová do léčebny, kde se pokusila zmírnit svou konzumaci léků na spaní v kombinaci s alkoholem. Po deseti dnech se ale nechala propustit do domácího prostředí s tím, že to zvládne sama. Není divu, že fanoušci o ni měli starost.

Gottová plánuje velikou změnu, ve Finsku se jí zatím i bez práce daří skvěle

Ačkoliv Dominika Gottová zatím nenašla v Helsinkách práci, z jejího Facebooku to vypadá, že se jí skvěle daří. Na fotkách se chlubí pravidelnou konzumací sushi, které není zrovna nejlevnější a prokládá to fotkami z pláže.

Dominika si knihou o svém otci přišla na nemalé peníze a její manžel Timo nejspíš také z Mexika přivezl nějakou tu korunu. O to více si nyní společně užívají bezstarostné období.

Mezi aktuální fotky sdílela Gottové taky jednu z minulosti, kde ještě měla tmavé vlasy. Své blond hřívy se prý chce po letech zbavit a vrátit se do přírodní hnědé. "Moje vzpomínky z dětství s mojí drahou černou kočkou Luciferem. Mimochodem, tohle je moje skutečná přirozená barva vlasů, nechám si ji (nebo možná později nějaké tmavé zbarvení), až mi konečně dlouhé blonďaté vlasy odrostou. Čas na další změnu v životě," připsala k fotografii své plány.

Na život ve Finsku zatím pěje Dominika samou chválu, stejně jako na svého chronického záletníka Tima Tolkkiho, který nyní seká latinu. Nezbývá než tedy oběma popřát, aby jim idylka vydržela i do budoucích let.

Dominika Gottová si užívá ve Finsku luxus.

