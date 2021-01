Dominika Gottová: Nový rok pro ni začal smutkem, nečekaná nemoc a smrt přítele!

S Alexem Laihem se Dominika Gottová znala mnoho let a dokonce bydleli ve Finsku kousek od sebe. "Byl to náš velký kamarád a kdysi také helsinský soused. Zemřel tak mladý, to je strašné. On působil v několika kapelách. Nejznámější z nich byla Children Of Bodom, byl s ní několikrát i v Česku," řekla zdrceně Aha.

Gottová prý neví jistě, na co její kamarád zemřel. "Asi to byla nějaká rakovina, protože věk na umírání neměl. Jen doufám, že se na tom všem nepodílel ještě covid."

Na pohřeb se ale nejspíš nedostane, cestu do Finska totiž v příštích dnech neplánuje. "Teď do Helsinek nepojedu. Čekám, jak se dořeší naše žádosti o sociální podporu, a teprve pak udělám finální rozhodnutí o návratu do Finska," uzavřela Dominika, která evidentně stále tápe, kde se nakonec usadí. Jelikož se ale její rozhodnutí mění častěji než počasí, nedají se další kroky nejstarší dcery Karla Gotta nijak odhadnout…