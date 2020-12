Dominika Gottová se prý tučného honoráře za dokument nedočká! Žádný se netočí!

"Management Karla Gotta ověřoval informace přímo u vedení televize, konkrétně u ředitelství programu a ředitelství zábavy, a bylo nám sděleno, že žádný dokument o Karlu Gottovi televize nepřipravuje," překvapila Aneta Stolzová informací pro web Expres!

Proč se ale Gottová tedy vydala do Prahy, a jak dlouho se v rodné zemi zdrží, když z pohádkové nabídky na natáčení nic nebude, ukáží až příští dny.

Dcera Gotta se netají tím, že už nechce v Čechách žít, a dělá vše proto, aby se co nejdříve vrátila do Finska. Stále je ale ve hře její nový nápadník Petr Veselý, který prý bude usilovat o to, aby jí zabránil ve špatném rozhodnutí obnovit vztah s Tolkkim. Dokonce se nabídl, že bude za Dominiku platit nájem. Jak se ale Gottová nakonec rozhodne, je nyní brzy posuzovat…